Bayern Monaco, Manuel Neuer ha annunciato il ritiro a fine stagione. Ecco le parole della leggenda tedesca

Manuel Neuer ha deciso di ritirarsi al termine della stagione in corso, alla naturale scadenza del suo contratto con il Bayern Monaco. Dopo settimane di indiscrezioni, l’estremo difensore quarantenne — simbolo del club bavarese e della Nazionale tedesca negli ultimi quindici anni — ha confermato ufficialmente l’addio al calcio giocato al giornalista di Sky Sport DE Kerry Hau: “Do per scontato che a giugno sarà tutto finito per me. Cerco di godermi il tempo che mi resta”. Il portiere ha poi svelato un retroscena legato ai mesi scorsi: “L’estate scorsa ero già al 85% pronto a ritirarmi, poi c’è un’ottima atmosfera al Bayern e ho deciso di continuare”.

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Il clima teso nel Bayern Monaco tra il caso Musiala e i risultati deludenti

Il contesto interno al Bayern Monaco appare oggi molto più complesso rispetto alla scorsa estate. Lo spogliatoio e la dirigenza sono infatti divisi dalla delicata vicenda di Jamal Musiala, colpito da un disturbo neurologico che gli causa quotidiane perdite di memoria: da un lato il presidente onorario Uli Hoeneß e il membro del consiglio di sorveglianza Karl-Heinz Rummenigge spingono per rivedere al ribasso l’ingaggio del ventitreenne, mentre dall’altro il capitano Joshua Kimmich ha difeso il compagno attaccando duramente i due dirigenti.

Nonostante il richiamo alla calma del direttore Max Eberl prima della trasferta di Amburgo (“vogliamo la pace per il ragazzo. Questa è una tragedia umana in corso”), il nervosismo resta alto: in campo sono arrivati prima il ko in Champions League contro il Lille e poi il pareggio con l’espulsione dello stesso Kimmich, risultati che hanno fatto scivolare i bavaresi al terzo posto in Bundesliga.

L’infortunio di Neuer e la ricerca del sostituto dopo Jonas Urbig

Attualmente fermo per una lesione parziale a un tendine del piede destro, Neuer punta a rientrare per gli ultimi mesi della sua carriera: “Sto bene. Martedì sono stato sottoposto a un controllo. I medici sono rimasti piacevolmente sorpresi. È previsto che a gennaio torni in campo e aiuti la squadra. Intorno a Natale dovrei riprendere gli allenamenti da portiere”.

In sua assenza, Jonas Urbig non ha convinto pienamente, subendo 12 gol in 9 partite. Per questo la dirigenza del Bayern si muoverà già nei prossimi giorni sul mercato alla ricerca di un portiere esperto e affidabile per raccogliere l’eredità di una leggenda acquistata nel 2011 dallo Schalke 04 per 30 milioni di euro, capace finora di collezionare 603 presenze con il club, 164 in Champions League e 128 con la Germania.