Moviola Roma Monza, gli episodi arbitrali della sfida della 13ª giornata di Serie A diretta da Giuseppe Collu: gol annullato a Soulé, proteste per un possibile rigore su Balerdi e penalty revocato al Monza

Primo tempo ricco di episodi controversi nella sfida tra Roma e Monza, valida per la 13ª giornata di Serie A 2026/2027. Allo stadio Olimpico, il direttore di gara Giuseppe Collu è stato chiamato a gestire diverse situazioni delicate, con il VAR protagonista di due decisioni importanti.

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Non sono mancate le proteste di Gian Piero Gasperini, particolarmente contrariato per alcuni episodi arbitrali nonostante il netto vantaggio conquistato dai giallorossi.

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Moviola Roma Monza, gol annullato a Soulé e possibile rigore su Balerdi

Il primo episodio arriva al 7° minuto, quando Matías Soulé trova la rete, ma il gol viene annullato perché il pallone era già uscito dalla linea di fondo durante il precedente passaggio di Manu Koné. Il controllo del VAR conferma la decisione.

Due minuti dopo, al 9°, la Roma reclama un calcio di rigore per un contatto tra Carboni e Leonardo Balerdi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il difensore del Monza allarga il braccio e ostacola il giallorosso, ma Collu lascia proseguire. Il VAR non interviene.

Furiosa la reazione di Gasperini dalla panchina: «E’ clamoroso, è clamoroso».

Sull’episodio è intervenuto anche Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN:

«Situazione piuttosto complicata, Carboni non guarda il pallone e si interessa solo di Balerdi ma c’è anche Balerdi che si aiuta nei confronti di Carboni con il braccio sinistro».

Secondo Marelli, la valutazione potrebbe essere stata influenzata dal comportamento di entrambi i giocatori.

Moviola Roma Monza, rigore revocato ai brianzoli al 43′: decisivo il fuorigioco

L’episodio più discusso arriva al 43° minuto, quando Samuele Birindelli cade nell’area giallorossa dopo un contatto con Wesley.

L’arbitro Collu assegna inizialmente un calcio di rigore al Monza, ma il successivo controllo del VAR evidenzia una posizione di fuorigioco nell’azione.

Il direttore di gara comunica quindi la decisione definitiva:

«A seguito di revisione, il calciatore numero 19 del Monza è in posizione di fuorigioco, decisione finale, fuorigioco».

Penalty revocato, dunque, con il risultato che rimane sul 3-0 per la Roma.

Moviola Roma Monza, Gasperini litiga con Wesley: cosa è successo in panchina

Proprio il rigore inizialmente concesso scatena la reazione di Gasperini, che richiama duramente Wesley per il suo intervento in area.

«Ma che c… fai? Siamo 3-0 e fai questi falli in area?», le parole del tecnico.

Immediata la replica del brasiliano: «Non l’ho toccato».

Dopo aver rivisto le immagini sul tablet, Gasperini comprende meglio la dinamica del contatto, ridimensiona le proprie proteste nei confronti del calciatore e si rivolge al quarto uomo.

Roma Monza, Malen e Soulé protagonisti: primo tempo dominato dai giallorossi

Al di là degli episodi arbitrali, la formazione di Gasperini domina la prima frazione.

Donyell Malen sblocca il risultato al 12° minuto, mentre Matías Soulé realizza una doppietta tra il 24° e il 36° minuto, portando i giallorossi sul 3-0 all’intervallo.

Un primo tempo nettamente favorevole alla Roma, ma caratterizzato anche da decisioni arbitrali destinate a far discutere, soprattutto per il contatto tra Carboni e Balerdi e il rigore inizialmente assegnato al Monza e successivamente annullato dal VAR.