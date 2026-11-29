Roma, Gian Piero Gasperini commenta il successo contro il Monza e si sofferma sul ritorno allo stadio della famiglia Friedkin. Il tecnico giallorosso sottolinea l’importanza del rapporto tra squadra, proprietà e tifoseria

La Roma di Gian Piero Gasperini continua a vivere un momento particolarmente positivo, dentro e fuori dal campo. Dopo la convincente vittoria contro il Monza, il tecnico giallorosso ha voluto sottolineare un aspetto che va oltre i risultati sportivi: il crescente entusiasmo attorno alla squadra e il coinvolgimento della proprietà.

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, Gasperini ha commentato il ritorno allo stadio della famiglia Friedkin, evidenziando quanto sia importante che anche i proprietari partecipino direttamente al clima che si respira nella Capitale.

Roma, Gasperini soddisfatto del ritorno dei Friedkin allo stadio

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda proprio la presenza della proprietà all’Olimpico.

Per Gasperini, il ritorno dei Friedkin rappresenta un segnale importante, soprattutto considerando l’entusiasmo che accompagna la Roma e il rapporto sempre più stretto tra squadra e tifosi.

Il tecnico ritiene che questo coinvolgimento possa contribuire a rafforzare ulteriormente l’ambiente giallorosso.

SUL RITORNO DEI FRIEDKIN E IL SENSO DI APPARTENENZA – «Cosa mi aspetto dai Friedkin? Intanto, è una soddisfazione averli riportati allo stadio, alla Roma. Era un peccato che la proprietà non vivesse questo momento, positivo per la squadra e per i risultati, caratterizzato da un incredibile entusiasmo da parte della città e della gente. Averli riportati e convinti a venire allo stadio dopo parecchi mesi è un passo molto positivo. Se il senso di appartenenza della squadra porta al salto di qualità? È una delle componenti principali. I giocatori avvertono non solo l’entusiasmo della gente, ma anche quanto questa gente, in questo momento, li ami tantissimo. Questo per quello che esprimono in campo, non solo a livello di risultati, ma anche di appartenenza. Giocano soprattutto per dare soddisfazione ai tifosi che riempiono sempre lo stadio, qualunque partita giochiamo. Si è creato veramente un bel clima, una gran bella chimica. E questo dà soddisfazione ai tifosi, ma aiuta anche me e la squadra ad affrontare persino le partite che non sono così semplici come a volte potrebbe far pensare il risultato. Cerchiamo di mantenere questo clima il più a lungo possibile; anzi, vogliamo costruire le nostre gare proprio su questo ambiente».

Roma, Gasperini esalta i tifosi: il senso di appartenenza fa la differenza

Le dichiarazioni dell’allenatore mettono in evidenza un elemento fondamentale nella crescita della Roma: il legame tra i calciatori e la tifoseria.

Secondo Gasperini, i giocatori percepiscono quotidianamente l’affetto del pubblico, che continua a riempire l’Olimpico indipendentemente dall’avversario.

Un sostegno che non dipende esclusivamente dai risultati, ma anche dall’atteggiamento mostrato dalla squadra e dalla volontà di rappresentare al meglio i colori giallorossi.

Il tecnico considera questo senso di appartenenza una delle componenti principali per compiere un ulteriore salto di qualità.

Roma, Gasperini vuole mantenere l’entusiasmo: il messaggio dopo il Monza

La vittoria contro il Monza ha confermato il buon momento della formazione capitolina, ma Gasperini non vuole che l’entusiasmo faccia perdere di vista le difficoltà delle prossime partite.

L’allenatore ha infatti ricordato come alcuni incontri possano risultare molto più complicati di quanto suggerisca il risultato finale.

Per affrontare queste situazioni, la Roma dovrà continuare ad alimentare la sintonia costruita tra squadra, società e tifosi.

Il messaggio di Gasperini è chiaro: l’obiettivo non è soltanto continuare a vincere, ma consolidare un ambiente capace di sostenere la crescita della squadra nel lungo periodo.

In questo contesto, anche il ritorno dei Friedkin allo stadio assume un significato particolare, rappresentando un ulteriore elemento di partecipazione al momento positivo vissuto dal club giallorosso.