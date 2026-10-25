Vidal: «Conte saprebbe restituire alla Juve lo spirito e l’ambizione di voler vincere tutto»

Arturo Vidal si racconta alla Gazzetta: «La Juventus è il club a cui resto più legato. Conte saprebbe restituire alla Juve lo spirito e l’ambizione di voler vincere tutto»

L’ex centrocampista della Juventus e non solo, Arturo Vidal, ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.

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CARRIERA E VITA FUORI DAL CAMPO – «Sulla mia vita fuori dal campo si sono dette sempre molte cose, però a 39 anni gioco ancora, ho vinto 27 trofei e prima di smettere vorrei arrivare a 30».

LEGAME CON LA JUVE – «La Juventus è il club a cui resto più legato. Provo un affetto speciale per i tifosi e per i compagni, abbiamo vinto tanto. Sono stati anni meravigliosi, l’Italia sarà sempre nel mio cuore: i miei figli sono cresciuti lì».

LLORENTE HA DETTO CHE ALLA JUVE SERVIREBBE UN VIDAL PER VINCERE – «Con Fernando abbiamo condiviso uno spogliatoio spettacolare, con campioni del mondo come Buffon e Pirlo e top player come Chiellini, Barzagli, Bonucci, Pogba, Tevez… Llorente e io non eravamo amici inseparabili che chiacchierano ogni giorno, quindi le sue parole mi inorgogliscono ancora di più. Alla Juventus tornerò in futuro, da allenatore. Ma adesso ho ancora voglia di giocare, cambiando ruolo mi sono allungato la carriera: in difesa mi trovo a mio agio e recentemente mi hanno inserito tra i migliori centrali del Sudamerica».

COSA MANCA ALLA JUVE – «La Juventus, se vuole tornare a vincere, deve fare le cose in modo ordinato: scegliere bene l’allenatore e il tipo di calcio. Ma la cosa più importante saranno sempre i giocatori. Alla Juventus serve gente di livello e personalità, affamata e vincente. Altrimenti è dura trionfare».

CONTE – «Antonio è un allenatore straordinario, il migliore in assoluto a livello tattico: non mi stupisce che i tifosi sognino il suo ritorno. Conte è impressionante per come studia la partita, gli avversari e ti trasferisce quello che dovrai fare in campo. È un vincente, trasmette la sua mentalità a tutti. Sono convinto che Antonio saprebbe restituire alla Juve lo spirito e l’ambizione di voler vincere tutto».

CONTE PESA COME UN TOP PLAYER? – «Sì, come un colpo da cento milioni. Lo ha dimostrato ovunque: quando ti guida Antonio, hai la garanzia che lotterai fino alla fine per il campionato. E quasi sempre trionfi. Però nessuno vince da solo, neppure lui: va circondato di giocatori forti e con mentalità. Noi avevamo il centrocampo migliore del mondo: Pirlo, Marchisio, Pogba, io… E una squadra spettacolare: è mancata solo la Champions».

TRA CONTE E INZAGHI? – «Grandi allenatori, ma Conte è di un altro livello: è un vincente nato. Non a caso Inzaghi all’Inter è ripartito dal 3-5-2 di Antonio. Tra i due scelgo Conte, senza alcun dubbio. Dopo l’addio di Conte ho avuto meno spazio di quel che avrei voluto, però non sono pentito di essere stato all’Inter: ho vinto anche lì».

YILDIZ AVREBBE POTUTO GIOCARE CON VOI? – «Bel giocatore. In una delle quattro stagioni, magari sì Yildiz avrebbe potuto giocare con noi. Ma poi chi tiri fuori di quelle squadre? Non c’è paragone tra la Juve attuale e la nostra finalista di Champions».

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