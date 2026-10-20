La Juventus ha già in casa l’attaccante del futuro: dai record a 16 anni alla scalata in bianconero, la storia di Arman Durmisi – VIDEO di Marco Baridon

Arman Durmisi è il numero 9 del futuro della Juventus? Chi è l’attaccante, la sua storia e le sue caratteristiche tecniche

La Juventus ha individuato tra le mura amiche il centravanti del proprio futuro, portando avanti un progetto di crescita mirato a sfatare uno storico tabù: accompagnare per la prima volta un attaccante di peso, un autentico numero nove d’area di rigore, dalla trafila giovanile e dalla Juventus Next Gen fino alla prima squadra. Il nome cerchiato in rosso dalla dirigenza bianconera è quello di Arman Durmisi, talento offensivo classe 2008 che sta scalando le gerarchie a suon di gol, personalità e una straordinaria precocità atletica.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le origini a Capodistria, l’esordio da record e il blitz di mercato

Nato il 25 giugno 2008 a Capodistria da una famiglia di origine albanese — con la scelta formalizzata nel 2024 di vestire la maglia della nazionale delle Aquile —, Arman è cresciuto calcisticamente insieme al fratello gemello Dajan. Con la casacca dell’FC Koper ha bruciato ogni tappa nei campionati giovanili sloveni: dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere dell’Under 17 con uno score di 28 reti, è passato rapidamente all’Under 19 fino a debuttare in Prva Liga contro l’Olimpija Lubiana. Un esordio tra i professionisti arrivato ad appena 16 anni, che lo ha consacrato come uno dei debuttanti più giovani nella storia del massimo campionato nazionale.

Numeri e prospettive che nell’estate del 2024 hanno spinto la Juventus a un blitz repentino per battere la concorrenza internazionale di club prestigiosi come il Lipsia e superare un’offerta economica persino superiore recapitata dal Parma.

Caratteristiche da 9 moderno, gol a raffica e blindatura fino al 2028

Alto quasi un metro e novanta, Durmisi incarna alla perfezione il prototipo del centravanti contemporaneo. Abbina una statura imponente a una sorprendente agilità tecnica: dominante nel gioco aereo, rapido nell’attaccare la profondità e prezioso nella protezione del pallone per far salire i compagni.

Soprattutto, possiede il gol nel sangue. Al primo anno a Torino ha realizzato 15 reti in 22 gare con l’Under 17, confermandosi poi al piano superiore in Primavera con 13 centri in 35 partite, impreziositi dalla marcatura europea in Youth League contro il Bodø/Glimt. Prestazioni pesanti che hanno convinto la società a blindarlo con un prolungamento contrattuale fino al 2028, per poi aggregarlo alla prima squadra durante il ritiro estivo del 2026.

Dalla Next Gen alla prima squadra: il talento oltre la prudenza

Nel calcio moderno la gestione dei giovani richiede un approccio cauto e ‘protettivo’, necessario per non sovraccaricare di aspettative profili ancora in fase di maturazione. Tuttavia, l’evoluzione di Durmisi dimostra come il laboratorio della Next Gen stia plasmando un terminale d’attacco completo e moderno, offrendo alla Juventus una soluzione preziosa e costruita interamente in casa per le sfide dei prossimi anni.