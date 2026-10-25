Clásico al Real Madrid: Mbappé firma il 100° gol e sbanca il Camp Nou

I blancos battono 2-1 il Barcellona nella decima giornata di Liga, interrompono la serie di nove vittorie di Flick e si portano a -3 dalla vetta

Il Clásico è del Real Madrid. Al Camp Nou la squadra di José Mourinho, allenatore portoghese tornato alla guida dei blancos, supera 2-1 il Barcellona di Hansi Flick, tecnico tedesco dei catalani, in una sfida ricca di emozioni. Decide una doppietta di Kylian Mbappé, attaccante francese, che con il secondo gol raggiunge quota 100 con la maglia madridista.

Il gol fortunoso di Mbappé

Il vantaggio ospite arriva al 41′ in modo rocambolesco: Yan Diomandé, esterno ivoriano, scappa sulla sinistra e crossa, Gerard Martín, difensore del Barça, prova a spazzare ma il pallone rimbalza su Mbappé e finisce in rete. Una rete casuale che sblocca il match, mentre i catalani, fedeli alla loro idea di gioco, continuano a spingere.

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Raphinha pareggia, poi la risposta del Real

Poco dopo l’ora di gioco, al 61′, il Barcellona trova il pari con Raphinha, attaccante brasiliano, bravo a sfruttare un’imbucata di Pedri, centrocampista spagnolo. Il Barça costruisce, ma il Real non sta a guardare e punge in contropiede.

Bellingham-Camavinga-Mbappé: il guizzo vincente

All’87′ arriva l’azione decisiva: Jude Bellingham, centrocampista inglese, inventa un lancio da centrocampo per Eduardo Camavinga, mediano francese, che supera un difensore e serve Mbappé. Per il numero 10 è la doppietta personale e il centesimo centro con i blancos, che vale l’1-2 definitivo.

Prima sconfitta per il Barça

Per il Barcellona si tratta del primo ko in campionato dopo nove vittorie consecutive, e della seconda sconfitta di fila dopo quella subita in Champions League contro il PSG. Il Real di Mourinho, invece, si rilancia e si porta a tre punti dalla vetta, riaprendo la corsa al titolo.

Il tabellino

Barcellona-Real Madrid 1-2

Marcatori: 41′ Mbappé (R), 61′ Raphinha (B), 87′ Mbappé (R).