Fiorentina, dalla mancata partenza in estate alle ombre di inizio stagione: la verità sul caso Dodò

Fiorentina, qual è la situazione relativa a Dodo: Fabio Paratici ha fatto chiarezza sul futuro dell’esterno brasiliano

Nel ricco pre-partita del big match contro l’Inter, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sui temi caldi dell’attualità viola. Tra le questioni più dibattute delle ultime settimane spicca la gestione di Dodò, esterno brasiliano al centro di insistenti voci di trasferimento durante l’ultima sessione estiva di calciomercato e reduce da un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi. Il dirigente gigliato ha voluto sgomberare il campo da equivoci, spiegando con trasparenza la posizione della società e lo stato d’animo del calciatore.

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Il retroscena estivo e il mancato accordo per la cessione

Paratici ha ripercorso le tappe che hanno contraddistinto i mesi estivi del laterale verdeoro, confermando come la dirigenza fosse disposta ad assecondarne le ambizioni personali soltanto a fronte di una proposta economica ritenuta congrua al valore del cartellino:

“La situazione di Dodò è molto chiara e lo è sempre stata. A fine campionato aveva la legittima ambizione di trovare una soluzione diversa da quella della Fiorentina, noi eravamo disponibili in caso di offerta valida: non c’è stata e questo ha portato a lui un po’ di difficoltà nell’approccio alla nuova stagione. Adesso si allena benissimo, è nella rosa e fin quando ci sarà sarà valutato come uno della rosa”.

La mancata concretizzazione delle trattative ha inevitabilmente richiesto un periodo di riassestamento psicologico per l’ex Shakhtar Donetsk, chiamato a riallinearsi agli obiettivi della formazione toscana dopo aver accarezzato l’idea di una nuova avventura professionale.

Professionalità ritrovata e valore aggiunto per la fascia viola

Le dichiarazioni del ds testimoniano una linea gestionale improntata al pragmatismo e al rispetto delle gerarchie sportive. Superate le incertezze iniziali legate al mercato, l’esterno ha risposto sul campo ritrovando intensità e dedizione negli allenamenti quotidiani al Viola Park, mettendosi a completa disposizione dello staff tecnico.

In un calendario compresso e denso di scontri diretti ad alta quota, la spinta, la rapidità e l’esperienza internazionale di Dodò rappresentano un patrimonio indispensabile per la corsia destra della Fiorentina. In attesa delle future finestre di mercato, il club toscano ribadisce la centralità del campo: nessun margine per malumori, priorità al rendimento e pieno coinvolgimento finché indosserà la maglia gigliata.