Bologna, ripresa a Casteldebole dopo il colpo a Cagliari. Novità importanti su Orsolini, Piccoli, Enem e Holm

Bologna, le condizioni degli infortunati Orsolini, Piccoli, Enem e Holm dopo la vittoria contro il Cagliari

Archiviata con successo la trasferta in terra sarda grazie al prezioso 2-0 maturato contro il Cagliari, il Bologna guidato da Raffaele Palladino ha immediatamente riaperto i cancelli del centro tecnico di Casteldebole. Con il calendario di Serie A che impone ritmi serrati e l’incombenza del turno infrasettimanale, la formazione rossoblù è tornata al lavoro senza soste sul terreno di gioco per preparare il prossimo appuntamento e pianificare al meglio le rotazioni dell’organico.

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Seduta divisa in due: scarico e partitella con la Primavera di Morrone

Rientrata in Emilia nella tarda serata di ieri subito dopo il triplice fischio alla Unipol Domus, la squadra si è ritrovata agli ordini dello staff tecnico per una seduta mattutina strutturata su carichi di lavoro differenti a seconda del minutaggio accumulato contro i rossoblù isolani.

Per i calciatori maggiormente impiegati nel successo esterno è stato predisposto un programma di scarico atletico, finalizzato al defaticamento muscolare, al recupero delle energie e alle consuete terapie di rito. Il resto della rosa a disposizione di Palladino ha invece svolto un lavoro ordinario a elevata intensità, culminato in una partitella a ranghi misti disputata insieme ai giovani della formazione Primavera, allenata da Stefano Morrone. Un’occasione preziosa sia per testare nuove soluzioni tattiche sia per garantire ritmo partita a chi finora ha trovato meno spazio nelle rotazioni iniziali.

Infermeria e report medico: differenziato per il trio d’attacco, via alla riabilitazione per Holm

I fari della dirigenza e dei tifosi restano puntati sulle condizioni fisiche degli elementi attualmente non al meglio. Il bollettino diramato dalla società felsinea segnala una seduta di allenamento differenziato per Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli, entrambi monitorati giorno dopo giorno dallo staff sanitario per valutare tempi e modalità di un loro reinserimento a pieno regime. Seduta personalizzata anche per Jay Enem, costretto a gestire una fastidiosa tendinopatia achillea.

Sul fronte corsie esterne, la novità riguarda Emil Holm: il laterale svedese ha ufficialmente intrapreso il proprio percorso di riabilitazione in seguito all’infortunio patito, avviando la tabella di marcia verso il recupero funzionale. In vista dei ravvicinati impegni infrasettimanali, Palladino dovrà calibrare con la massima prudenza uomini ed energie per confermare l’ottimo momento di forma mostrato a Cagliari.