Moviola Udinese Milan: Palma colpisce Ramos e resta senza cartellino

Il VAR non può intervenire sulla manata al volto, mentre Marcenaro ammonisce Ramos, Karlstrom e Modric: gli episodi chiave del 2-0 rossonero

Nel 2-0 con cui il Milan ha espugnato il Bluenergy Stadium contro l’Udinese, nell’ottava giornata di Serie A, la moviola ha avuto più di un’occasione di discussione nel primo tempo. Protagonista di entrambi gli episodi più dibattuti è stato Gonçalo Ramos, attaccante portoghese dei rossoneri, partito titolare a fianco di Christian Pulisic.

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La squadra arbitrale

Il match è stato affidato a Matteo Marcenaro di Genova, assistito da Colarossi e Costanzo, con Ayroldi quarto ufficiale. In sala VAR Ivano Pezzuto, affiancato dall’AVAR Aureliano. Per la squadra di Ruben Amorim, tecnico portoghese del Milan, e per l’Udinese di Kosta Runjaic, tecnico tedesco, il confronto con l’arbitro non ha creato particolari tensioni.

36′: la manata di Palma a Ramos

Il primo caso arriva al 36′, quando Matteo Palma, difensore friulano, colpisce a palla lontana Ramos con il braccio aperto, raggiungendolo al volto. L’attaccante resta a terra dolorante e il gioco viene fermato per permettere l’intervento dello staff medico. Per Marcenaro non ci sono gli estremi per sanzionare: il VAR effettua solo un breve controllo e conferma. L’episodio sembra più di condotta antisportiva che di vera aggressione, dato che Palma sembra non guardare l’avversario e ha la mano aperta: probabilmente sarebbe bastato un cartellino giallo, anche se qualcuno ha pensato al rosso. Di certo, una sanzione è mancata.

39′: ammonito Ramos

Pochi istanti dopo è lo stesso Ramos, forse innervosito, a trattenere vistosamente Abankwah, difensore dell’Udinese, e a protestare con veemenza: il giallo di Marcenaro è giudicato tutto sommato corretto. Al 43′ viene ammonito anche Karlström, centrocampista friulano, per un fallo da dietro su Hutchinson, esterno inglese ex Nottingham Forest.

Gol regolari e finale

Regolari i due gol: quello di Pulisic al 6′, su lancio di Luka Modric, centrocampista croato, e il 2-0 di Hutchinson al 65′ sulla respinta di Okoye, portiere dei friulani, dopo il tiro di Ardon Jashari. Nel finale arriva anche il giallo tattico per Modric, al 90′. Il Milan sale così a 18 punti, agganciando la Roma al terzo posto.