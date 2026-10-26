Udinese, Runjaic rischia l’esonero dopo il ko col Milan? Sei sconfitte consecutive, adesso spuntano tre nomi per la panchina!

Udinese, momento sempre più difficile per Kosta Runjaic dopo la sconfitta contro il Milan: sei ko consecutivi e una difesa in difficoltà. La situazione

L’Udinese continua a vivere un avvio di stagione complicatissimo. La sconfitta contro il Milan rappresenta il sesto ko consecutivo per la formazione di Kosta Runjaic, una striscia negativa che non si registrava dalla stagione 2017/18, quando i friulani allenati da Massimo Oddo persero undici partite di fila.

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Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, i numeri fotografano una situazione preoccupante: appena quattro punti dopo otto giornate, 18 gol subiti e soltanto nove realizzati. Un rendimento lontanissimo dalle aspettative dopo la precedente stagione, conclusa con 50 punti.

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Udinese, Runjaic sotto pressione: la difesa continua a preoccupare

Uno dei problemi principali riguarda la fragilità difensiva. Runjaic aveva indicato come obiettivo quello di non superare le 38 reti incassate nell’intero campionato, ma dopo otto partite sono già 18.

Anche l’attacco fatica: nelle ultime quattro sfide contro Cagliari, Torino, Lecce e Milan è arrivato un solo gol.

Nonostante i risultati, la posizione dell’allenatore tedesco non sembrerebbe attualmente a rischio immediato, soprattutto considerando l’imminente sfida contro il Parma.

Udinese, Runjaic avverte: «La partita di Parma è come una finale»

Dopo la sconfitta contro i rossoneri, il tecnico ha analizzato le difficoltà della squadra, indicando la strada per provare a invertire la tendenza.

«La partita di Parma è come una finale. Dobbiamo mantenere la porta inviolata innanzitutto. Ora si ha la sensazione che a ogni tiro possiamo subire gol».

Nonostante tutto, Runjaic ha sottolineato l’impegno dei propri giocatori, evidenziando alcuni segnali incoraggianti.

«Accetto la sconfitta contro il Milan che non ci fa bene. Ma si è vista una squadra viva. I ragazzi hanno dato tutto, purtroppo c’è stato quell’errore a inizio match che ha reso molto complicato il recupero».

Il tecnico conta inoltre di concedere più spazio a Zaniolo contro il Parma, mentre ha espresso apprezzamento per le prestazioni di Palma e Kabasele.

Udinese, tre nomi per l’eventuale dopo Runjaic: spunta anche un ritorno

Intanto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell’ambiente friulano iniziano a circolare alcuni nomi per un’eventuale sostituzione di Runjaic.

Tra questi figurano Francesco Calzona, Paolo Zanetti e Luca Gotti, quest’ultimo già protagonista sulla panchina bianconera.

Per il momento, però, Runjaic prosegue il proprio lavoro, concentrandosi sulla delicatissima trasferta di Parma. Una partita nella quale l’Udinese non può permettersi un altro passo falso.