Mourinho infiamma il Clásico: «Il VAR si è addormentato». Poi la frecciata ai giornalisti su Lunin! Flick non cerca scuse dopo il ko

Barcellona Real Madrid, José Mourinho si gode il successo per 2-1 al Camp Nou grazie alla doppietta di Mbappé, ma attacca il VAR per il mancato rosso a Cancelo

Il Real Madrid di José Mourinho conquista un successo pesantissimo nel Clásico contro il Barcellona, imponendosi per 2-1 al Camp Nou e riaprendo la corsa al titolo della Liga 2026/27. Decisiva la doppietta di Kylian Mbappé, che permette ai Blancos di portarsi a soli tre punti dalla formazione allenata da Hansi Flick.

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Al termine dell’incontro, Mourinho è intervenuto in conferenza stampa, alternando elogi ai propri giocatori e osservazioni polemiche. Nel mirino dello Special One sono finiti soprattutto il VAR, per un episodio che ha coinvolto João Cancelo, e i giornalisti, accusati di aver trascurato la prestazione di Andriy Lunin, chiamato a sostituire l’indisponibile Thibaut Courtois.

Mourinho esalta Lunin: la frecciata ai giornalisti dopo Barcellona Real Madrid

Il tecnico portoghese ha voluto sottolineare il contributo del portiere ucraino, facendo notare ai cronisti come nessuno avesse ancora posto domande sulla sua prestazione.

SULLE DOMANDE DEI GIORNALISTI E SU LUNIN – «Mi avete già fatto due domande e nessuna su Lunin. Però, se avessimo perso qui per degli errori di Lunin, sicuramente la prima o la seconda domanda sarebbe stata su di lui».

Mourinho ha poi raccontato il colloquio avuto con il portiere prima della partita, evidenziando la fiducia riposta in lui e la compattezza dello spogliatoio.

SULLA FIDUCIA IN LUNIN E SULLA FORZA DEL GRUPPO – «L’unica cosa che ho detto a Lunin prima della partita è stata: ‘Tu ti alleni per giocare, non ti alleni per stare in panchina. Vai là e gioca’. E ha disputato una partita con grande equilibrio, con grande tranquillità. Abbiamo il miglior portiere del mondo, ma oggi nessuno di noi ha pianto prima della partita perché Thibaut non giocava. Il gruppo è forte e i giocatori sono molto uniti, anche nei momenti più difficili».

Mourinho contro il VAR: polemica per il mancato cartellino rosso a Cancelo

Nonostante la vittoria, Mourinho non ha risparmiato una critica alla squadra arbitrale, concentrandosi in particolare sull’intervento di Cancelo ai danni di Diomande intorno al 60′.

Secondo l’allenatore del Real Madrid, il difensore portoghese avrebbe meritato l’espulsione, ma dalla sala VAR non è arrivato alcun intervento.

SULLA VITTORIA E SULL’EPISODIO ARBITRALE – «È una grande vittoria per i ragazzi, contro un grande avversario. Con un arbitro che ha fatto una grande partita e il VAR che si è addormentato al 60° minuto, su una decisione che avrebbe potuto avere un impatto enorme sulla partita. Un cartellino rosso netto per il fallo di Cancelo su Diomande. Ma una grande partita, una grande vittoria. I ragazzi se la meritano».

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