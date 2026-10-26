Elezioni FIGC, Galliani pronto a sfidare Malagò! Inter, Milan e Atalanta spingono per la svolta: Serie A spaccata, tutti gli scenari

Elezioni FIGC, Adriano Galliani si prepara alla possibile candidatura contro Giovanni Malagò per la presidenza della Federcalcio: i club di Serie A si dividono tra i due dirigenti

Si accende la corsa alla presidenza della FIGC, con una possibile sfida tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò in vista delle elezioni fissate per lunedì 14 dicembre 2026. L’ex dirigente di Milan e Monza sta raccogliendo consensi tra diverse società di Serie A e potrebbe ufficializzare la propria candidatura nei prossimi giorni.

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Come riportato dal Corriere della Sera, il termine ultimo per presentare le candidature è fissato alle 23:59 di mercoledì 4 novembre. Malagò, attuale commissario della Federcalcio ed ex presidente del CONI, ha già manifestato la volontà di candidarsi, ma la sua riconferma non appare più scontata.

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Elezioni FIGC, Galliani sostenuto da Inter, Milan e Atalanta: i motivi della frattura con Malagò

A spingere per la candidatura di Adriano Galliani sarebbero soprattutto Inter, Milan e Atalanta, società che avrebbero manifestato insoddisfazione per alcune decisioni assunte da Malagò.

Al centro delle perplessità ci sarebbe la mancanza di condivisione nelle scelte federali, a cominciare dalla nomina di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale.

Tra le decisioni contestate figurerebbero anche quelle relative a Diana Bianchedi, successivamente dimessasi, e a Beppe Signori, scelto come capodelegazione dell’Italia Under 20.

Elezioni FIGC, Malagò mantiene il sostegno di cinque club: Serie A divisa

Non tutte le società del massimo campionato sarebbero però favorevoli a un cambiamento.

Napoli, Roma, Bologna, Lecce e Monza continuerebbero infatti a sostenere Giovanni Malagò, determinato a proseguire il proprio percorso alla guida della Federazione.

La divisione interna alla Lega Serie A rende quindi particolarmente delicata la ricerca di una maggioranza in vista dell’assemblea elettiva.

Elezioni FIGC, Galliani prepara la candidatura: il tesseramento e il confronto con Malagò

Secondo il Corriere della Sera, Galliani, senatore di Forza Italia, sarebbe pronto a tesserarsi come dirigente accompagnatore a titolo gratuito presso una società dilettantistica milanese, così da soddisfare uno dei requisiti necessari per candidarsi.

Tra gli altri adempimenti figurano la documentazione relativa al casellario giudiziale e la presentazione del programma elettorale.

Il dirigente avrebbe inoltre già avuto un colloquio telefonico con Malagò per affrontare la questione.

Nel frattempo, si riuniscono i delegati dell’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori, mentre prosegue il confronto tra le diverse componenti federali.

La candidatura di Galliani non è ancora ufficiale, ma la corsa alla presidenza della FIGC potrebbe presto trasformarsi in una sfida tra due figure di grande esperienza nel panorama sportivo italiano.