Moviola Barcellona Real Madrid, Mourinho furioso per il mancato rosso a Cancelo! Polemiche anche su Tchouameni e Camavinga: tutti gli episodi

Moviola Barcellona Real Madrid, diverse decisioni controverse nel Clásico vinto 2-1 dai Blancos: l’arbitro Martínez Munuera finisce sotto osservazione per i mancati cartellini

Il Clásico tra Barcellona e Real Madrid, terminato 2-1 per i Blancos, ha lasciato spazio a numerose polemiche arbitrali. Al centro delle discussioni la direzione di Juan Martínez Munuera, che ha adottato un metro piuttosto permissivo fin dalle prime battute, evitando di ricorrere frequentemente ai cartellini.

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Una gestione che ha alimentato le proteste delle due squadre, soprattutto per alcuni interventi potenzialmente meritevoli di provvedimenti disciplinari. L’episodio più discusso riguarda il contrasto tra João Cancelo e Yan Diomande, contestato duramente anche da José Mourinho.

Moviola Barcellona Real Madrid, Tchouameni e Cucurella rischiano il giallo

Il primo episodio controverso arriva al 10′, quando Aurélien Tchouameni interviene duramente su Xavi Espart. Il francese tocca inizialmente il pallone, ma successivamente travolge il piede dell’avversario. Martínez Munuera fischia fallo senza ammonire, nonostante l’intensità del contrasto.

Al 46′, il centrocampista madridista riceve invece il giallo per un pestone ai danni di Pau Cubarsí.

Dubbi anche sulla gestione di Marc Cucurella, protagonista di diversi interventi su Lamine Yamal. Al 32′ il terzino rischia l’ammonizione per la reiterazione dei falli, ma il cartellino arriva soltanto nel recupero, al 92′, per proteste.

Moviola Barcellona Real Madrid, Cancelo rischia il rosso su Diomande: VAR sotto accusa

L’episodio più contestato si verifica al 56′. João Cancelo, tentando di recuperare il pallone da dietro, colpisce con i tacchetti il polpaccio di Yan Diomande.

L’arbitro lascia proseguire e il VAR non suggerisce una revisione al monitor.

Secondo l’analisi di Mundo Deportivo, l’intervento avrebbe potuto comportare l’espulsione. Diversa la valutazione dell’ex arbitro Iturralde González, secondo cui sarebbe stato corretto assegnare un’ammonizione, senza arrivare al rosso.

Moviola Barcellona Real Madrid, dubbi su Gordon e Camavinga nel finale

All’84′ arriva un altro episodio discusso: Anthony Gordon viene ammonito per un intervento alle spalle su Arda Güler, nonostante il recupero del pallone. Una sanzione giudicata eccessiva da Mundo Deportivo.

Al 94′, infine, Eduardo Camavinga interviene in ritardo su Rodri, colpendolo con un pestone. Martínez Munuera concede il vantaggio senza interrompere il gioco.

Anche in questa circostanza non arriva una revisione VAR, nonostante i dubbi sulla gravità dell’intervento. Un finale che alimenta ulteriormente le discussioni sulla gestione arbitrale del Clásico.