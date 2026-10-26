Giudice Sportivo Serie A, stangata per Allegri e Gaspar! Due giornate di squalifica per entrambi, multa salata al tecnico del Napoli

Giudice Sportivo Serie A, arrivano le decisioni dopo l’ottava giornata del campionato 2026/27: due turni di stop per Massimiliano Allegri e Kialonda Gaspar

Sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo l’ottava giornata di Serie A 2026/27. Il comunicato disciplinare contiene due provvedimenti particolarmente pesanti, che riguardano Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, e Kialonda Gaspar, difensore del Lecce.

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Entrambi dovranno scontare due giornate di squalifica in seguito ai rispettivi comportamenti durante le sfide contro Roma e Juventus. Per il tecnico azzurro è stata inoltre disposta una multa di 10mila euro.

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Giudice Sportivo Serie A, Gaspar squalificato per due giornate: la motivazione ufficiale

Il difensore del Lecce paga a caro prezzo l’espulsione rimediata nei minuti di recupero della partita persa per 2-0 contro la Juventus.

Il Giudice Sportivo ha disposto una squalifica di due giornate effettive e un’ammonizione, spiegando così il provvedimento:

«comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, inoltre, al 49° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un’espressione ingiuriosa».

Gaspar salterà dunque le partite contro Frosinone e Genoa, complicando le scelte difensive di Eusebio Di Francesco.

Giudice Sportivo Serie A, Allegri fermato per due turni: anche 10mila euro di multa

Ancora più articolata la motivazione relativa a Massimiliano Allegri, espulso durante il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma.

Il tecnico partenopeo è stato sanzionato con due giornate di squalifica e un’ammenda di 10.000 euro.

Questa la motivazione riportata nel comunicato ufficiale:

«per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un’espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l’ultima dai collaboratori della Procura federale».

Squalificati Serie A, quali partite salteranno Allegri e Gaspar

La decisione avrà conseguenze importanti sui prossimi impegni di campionato.

Allegri non potrà guidare il Napoli dalla panchina contro Monza e Juventus, saltando quindi anche la sfida contro la sua ex squadra.

Il Lecce, invece, dovrà rinunciare a Gaspar nei prossimi due incontri, in un momento delicato anche per le condizioni fisiche di Tiago Gabriel.

Due sanzioni significative che chiudono un’ottava giornata caratterizzata anche da tensioni e proteste nei confronti delle direzioni arbitrali.