Infortunati Napoli, doppia tegola per gli azzurri: c’è lesione per Spinazzola e Badiashile! Le loro condizioni e quanto resteranno ai box

Infortunati Napoli, gli azzurri perdono sia Spinazzola sia Badiashile! Le loro condizioni e i tempi di recupero

Archiviato l’intenso match di campionato disputato sabato contro la Roma, il Napoli si è ritrovato immediatamente sui campi dell’SSC Napoli Training Center per inaugurare la marcia d’avvicinamento al nuovo round del calendario di Serie A. Mercoledì sera, alle ore 20:45, i partenopei saranno infatti di scena sul terreno del Brianteo per affrontare il Monza nel turno infrasettimanale. La ripresa delle attività atletiche ha però portato con sé una mattinata agrodolce: a fronte della lieta notizia del rientro a pieno regime di Amir Rrahmani, il report medico del club ha certificato due pesanti stop muscolari per Benoît Badiashile e Leonardo Spinazzola.

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Lungo stop per Badiashile: lesione al retto femorale e rientro a dicembre

La preoccupazione maggiore per lo scacchiere tattico azzurro è legata alle condizioni di Benoît Badiashile. Il difensore centrale si è sottoposto nella prima parte della giornata a una serie di accertamenti clinici presso il Pineta Grande Hospital, i cui esiti hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro. Il quadro clinico costringe il calciatore a un prolungato periodo di terapie e lavoro differenziato: la tabella di marcia esclude una sua presenza in campo nelle prossime settimane, con il ritorno agonistico fissato orientativamente per l’inizio di dicembre. Una perdita rilevante che priverà il pacchetto arretrato di chili, centimetri e preziose rotazioni.

Spinazzola va ko nel finale: forfait contro il Monza e salta la Juventus

Piove sul bagnato anche per quanto riguarda le corsie esterne. Nei minuti finali della sfida interna contro la Roma, Leonardo Spinazzola aveva lanciato segnali d’allarme per via di un fastidio accusato alla gamba destra. Gli esami strumentali hanno confermato i timori dello staff sanitario, riscontrando una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per il laterale mancino scatta il riposo forzato: il classe 1993 salterà ufficialmente l’impegno infrasettimanale di Monza e sarà costretto a marcare visita anche nel successivo, attesissimo big match contro la Juventus.

Rrahmani di nuovo in gruppo: ossigeno per la retroguardia azzurra

A portare serenità allo staff tecnico è il completo reintegro di Amir Rrahmani, che ha completato l’intero programma mattutino insieme ai compagni. La seduta di lavoro a Castel Volturno è iniziata con la consueta fase di attivazione muscolare per poi proseguire con una lunga sessione tecnico-tattica incentrata sui movimenti offensivi e sui sincronismi difensivi necessari per arginare i brianzoli. La disponibilità del centrale kosovaro consentirà di limitare l’emergenza e ridisegnare la linea difensiva per la trasferta lombarda.