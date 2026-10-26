La Roma blinda Emanuele Lulli: ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2031 per il talento giallorosso!

Emanuele Lulli ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Roma: il comunicato e tutti i dettagli

La Roma consolida le fondamenta del proprio progetto tecnico e blinda a lunghissimo termine uno dei profili più brillanti emersi dal vivaio di Trigoria. Attraverso una nota diffusa sui propri canali, il club capitolino ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Emanuele Lulli. L’esterno classe 2007 ha siglato un nuovo accordo quinquennale valido fino al 30 giugno 2031, un attestato di stima considerevole che certifica la fiducia incondizionata riposta dalla dirigenza e dall’area tecnica nelle sue potenzialità.

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Dall’esordio tra i grandi al primo gol contro il Genoa

La firma sul prolungamento rappresenta il giusto coronamento di un avvio di stagione entusiasmante. Inserito stabilmente nel gruppo della prima squadra guidata da Gian Piero Gasperini, il laterale ha saputo ritagliarsi spazio prezioso nelle rotazioni, bagnando con grande personalità il proprio debutto assoluto tra i professionisti.

L’apice di questa rapida ascesa si è concretizzato in occasione della sfida di campionato contro il Genoa: subentrato a gara in corso, Lulli ha trovato la sua prima rete in Serie A, dimostrando freddezza sotto porta, capacità di spinta sulla corsia e un’eccellente interpretazione tattica delle due fasi. Una crescita repentina che ha spinto i vertici societari ad accelerare i tempi per scongiurare qualsiasi inserimento di mercato da parte dei principali top club europei.

Identità e futuro: la linea verde di Trigoria e le parole del club

La mossa della società conferma la volontà strategica di mettere al centro della programmazione i prodotti del proprio settore giovanile, combinando competitività sportiva e forte legame territoriale. A sottolineare l’importanza dell’accordo è stato lo stesso club capitolino attraverso il comunicato ufficiale:

«Lulli e la Roma continuano a scrivere insieme il proprio futuro, nel segno della continuità e dell’appartenenza ai colori giallorossi».

La permanenza dell’esterno si inserisce perfettamente nel disegno tattico di Gasperini, abile come pochi nel forgiare e valorizzare i giovani talenti. Nonostante la folta concorrenza sulle corsie esterne, il tecnico ha ribadito a più riprese l’importanza del lavoro quotidiano svolto dal ragazzo, definendolo un elemento su cui costruire il futuro. Con la scadenza fissata al 2031, la Roma mette la parola fine a ogni incertezza, blindando un gioiello fatto in casa destinato a recitare un ruolo primario nelle prossime stagioni.