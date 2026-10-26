Balerdi incanta la Roma, ma spunta il retroscena di mercato: c’entra la Juventus! Cosa è successo in estate

Leonardo Balerdi protagonista di un intreccio di mercato che riguarda Roma e Juventus. La ricostruzione di quanto successo

Il pirotecnico pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma allo stadio Diego Armando Maradona ha incoronato un protagonista del tutto inatteso sotto l’aspetto realizzativo: Leonardo Balerdi. Il centrale argentino, sbarcato nella capitale durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, si è preso la scena assoluta firmando una memorabile doppietta che ha tenuto a galla i giallorossi in una delle trasferte più complesse del campionato. Una prova di forza, autorevolezza e prepotenza fisica che conferma come il difensore sudamericano rappresenti già uno degli investimenti più azzeccati della stagione.

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Show al Maradona e leadership nella retroguardia giallorossa

Schierato al centro del reparto arretrato da Gian Piero Gasperini, Balerdi ha saputo abbinare un’attenta condotta difensiva a una straordinaria efficacia sulle palle inattive. I due gol realizzati a Fuorigrotta non sono frutto del caso, ma testimoniano la sua spiccata abilità nel dominare i duelli aerei all’interno dell’area di rigore rivale. Una risorsa tattica di enorme valore che sta garantendo alla formazione capitolina solidità, temperamento e una pericolosa arma supplementare nelle manovre d’attacco.

Il retroscena Juventus: l’apprezzamento di Spalletti e la rivelazione di Ravanelli

L’approdo a Trigoria del classe 1999, tuttavia, è stato preceduto da un’intensa contesa di mercato. Nei mesi estivi diversi club di vertice della Serie A avevano preso informazioni con l’Olympique Marsiglia per assicurarsi il cartellino del calciatore, con la Juventus particolarmente vigile sulla situazione. A svelare l’interesse della dirigenza piemontese e del tecnico Luciano Spalletti è stato Fabrizio Ravanelli, intervenuto sulle colonne del quotidiano Tuttosport:

“Quando ero in Australia (durante la tournéè, ndr) avevo parlato con Spalletti riguardo Balerdi, piaceva anche al mister. Per me la Roma ha fatto un grande acquisto, aggiungendo dietro un giocatore di livello, come tutti gli argentini ha grande garra, in campo si fa sentire ed è veloce”.

Dalla crescita all’OM alla consacrazione nel campionato italiano

Il giudizio lusinghiero di “Penna Bianca” nasce da una conoscenza approfondita e quotidiana del centrale: l’ex centravanti ha infatti operato come consulente istituzionale e sportivo all’interno della dirigenza dell’Olympique Marsiglia, seguendone da vicino i progressi tecnici e caratteriali. La velocità nei recuperi, il tempismo negli anticipi e la proverbiale grinta argentina evidenziate da Ravanelli stanno trovando la definitiva consacrazione nel torneo nostrano, consacrando Balerdi come perno inamovibile dell’undici romanista.