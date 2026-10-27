Allegri pronto a rivoluzionare il Napoli contro il Monza: pronte 4 novità! E c’è una sorpresa dal primo minuto, non era mai successo in questa stagione

Massimiliano Allegri ha in mente questi cambi di formazione per il suo Napoli nella trasferta di campionato contro il Monza. Ecco tutte le novità

Il Napoli – senza lo squalificato Massimiliano Allegri in panchina – si proietta alla delicata sfida contro il Monza, in programma domani alle ore 20:45, dovendo fare i conti con un’ampia rotazione della rosa e scelte di formazione per certi versi obbligate. Tra infortuni, rientri a mezzo servizio e la gestione delle energie fisiche in vista di un calendario fitto di impegni, il tecnico è pronto a varare un undici con volti nuovi per ritrovare solidità e conquistare punti preziosi in classifica.

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Difesa rimaneggiata: torna Rrahmani, esordio dal primo minuto per Marianucci

Il reparto arretrato rappresenta il settore più condizionato dall’infermeria. Restano infatti out elementi di rilievo come Badiashile, Buongiorno e Spinazzola. La nota positiva è rappresentata dal rientro di Amir Rrahmani, assente contro la Roma a causa di un attacco influenzale e non ancora al massimo della condizione fisica, ma pronto a riprendere il suo posto. Nessuna conseguenza negativa, invece, per Giovanni Di Lorenzo: il capitano ha smaltito la forte contusione al ginocchio di cui aveva parlato lo stesso Allegri ed è regolarmente a disposizione.

La vera novità dell’assetto difensivo riguarda l’impiego di Luca Marianucci. Secondo il Corriere dello Sport, il giovane difensore va verso la prima presenza da titolare in stagione, ricevendo un’importante occasione per mettere in mostra le proprie qualità e garantire equilibrio a una retroguardia chiamata a riscattare le incertezze delle ultime settimane.

La regia torna a Lobotka, ballottaggio tra De Bruyne e Gilmour

Sulla linea mediana si preannuncia il ritorno di Stanislav Lobotka. Lo slovacco ritroverà le chiavi della regia dal primo minuto dopo due panchine di fila, ripristinando ordine ed equilibrio dopo le recenti prove tattiche che vedevano Kevin De Bruyne posizionato davanti alla difesa.

Proprio il fuoriclasse belga si trova al centro di un fitto ballottaggio con Billy Gilmour: Allegri sta valutando un’attenta gestione dei minuti di De Bruyne per preservarlo al meglio di fronte all’imminente tour de force che vedrà gli azzurri opposti a Juventus, Porto e Lazio.

Le opzioni in attacco: Giovane spera nel posto di Lang

Anche nel tridente offensivo sono possibili novità. Sul binario d’attacco si segnala la candidatura di Giovane, che insidia Noa Lang per una maglia da titolare nelle scelte del tecnico. I dubbi definitivi verranno sciolti soltanto al termine della seduta di rifinitura, ma l’orientamento di Allegri appare tracciato: puntare su energie fresche e massima solidità per centrare la vittoria sul campo del Monza.