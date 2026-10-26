Pallone d'Oro Femminile 2026, capolavoro Alexia Putellas: conquista il 3° riconoscimento in carriera

La fuoriclasse spagnola del London City Lionesses conquista il suo terzo Pallone d’Oro femminile nel 2026! Tutti i dettagli della premiazione a Londra.

Il prestigioso palcoscenico del Palladium Theatre di Londra ha incoronato nuovamente la regina del football mondiale. La vincitrice del Pallone d’Oro femminile 2026 è infatti Alexia Putellas, straordinaria e tecnica centrocampista offensiva, attualmente punto di forza del London City Lionesses e pilastro intoccabile della Nazionale spagnola.

Per la campionessa iberica si tratta del terzo, indimenticabile trionfo personale, che va ad impreziosire ulteriormente una bacheca già impreziosita dai due riconoscimenti consecutivi conquistati nel 2021 e nel 2022. Una consacrazione planetaria che premia la costanza e la classe cristallina di un’atleta capace di segnare un’epoca intera.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La trionfale stagione blaugrana e la nuova avventura inglese

Il riconoscimento odierno arriva a coronamento di un’annata semplicemente strabiliante vissuta con la maglia del Barcellona, lo storico club catalano con cui ha dominato in Italia e in Europa. Sotto la guida della dirigenza blaugrana, Putellas è stata l’architetto di un “treble” nazionale e continentale da record, trascinando le compagne alla conquista della Champions League, della Liga F, della Copa de la Reina e della Supercoppa spagnola.

In estate, la scelta a sorpresa ma fortemente ambiziosa: il trasferimento milionario al London City Lionesses, club inglese in forte ascesa, dopo ben quindici anni trascorsi a scrivere pagine leggendarie in Catalogna. Una nuova e stimolante sfida che ha aperto un capitolo inedito nella sua luminosa carriera.

Il primato storico con le Furie Rosse

La capitana della Spagna continua a spingere l’asticella sempre più in alto, confermandosi non solo come la calciatrice più rappresentativa della sua generazione, ma anche come un’autentica leggenda vivente dello sport. Di recente, la fuoriclasse ha celebrato la sua 150esima presenza con la maglia delle Furie Rosse, issandosi a primatista assoluta di presenze nella storia della selezione nazionale femminile. Un traguardo straordinario che certifica la longevità ad altissimi livelli e l’influenza cruciale avuta nella vertiginosa crescita del movimento calcistico spagnolo nel mondo.