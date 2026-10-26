Lamine Yamal sempre più nella storia: vince il Trofeo Kopa

Lamine Yamal vince il Trofeo Kopa 2026: terzo successo consecutivo per il gioiello del Barcellona

Ancora un record, ancora un traguardo che sembra destinato a rimanere nella storia del calcio. Lamine Yamal, talento del Barcellona e della nazionale spagnola, ha conquistato il Trofeo Kopa 2026, confermandosi come il miglior giovane calciatore del panorama mondiale.

A soli 19 anni, l’esterno offensivo blaugrana firma un’impresa senza precedenti: nessun giocatore era mai riuscito a vincere il prestigioso riconoscimento per tre edizioni consecutive. Dopo i successi ottenuti nel 2024 e nel 2025, il fuoriclasse spagnolo sale ancora una volta sul gradino più alto del podio durante la cerimonia del Pallone d’Oro 2026, consolidando il proprio status tra i protagonisti assoluti del calcio internazionale.

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Trofeo Kopa 2026: Yamal scrive una nuova pagina di storia

Il premio assegnato da France Football ai migliori talenti Under 21 trova ancora una volta in Yamal il suo vincitore. Un risultato che sottolinea non soltanto il livello raggiunto dal giocatore, ma anche la continuità straordinaria mostrata negli ultimi anni.

Il primo riconoscimento era arrivato nel 2024, stagione che aveva consacrato il giovane spagnolo grazie alle sue prestazioni con il Barcellona e al successo ottenuto con la Spagna agli Europei. Dodici mesi più tardi era arrivata la conferma, trasformandolo nel primo calciatore capace di vincere il Trofeo Kopa per due anni consecutivi.

Ora arriva anche il terzo trionfo, a coronamento di un’altra annata da protagonista culminata con la conquista del Mondiale 2026 con la nazionale spagnola.

Cos’è il Trofeo Kopa

Istituito nel 2018 da France Football, il Trofeo Kopa prende il nome da Raymond Kopa, leggendario calciatore francese vincitore del Pallone d’Oro nel 1958.

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno al miglior giocatore Under 21 attraverso una votazione che coinvolge gli ex vincitori del Pallone d’Oro. Nel corso degli anni il premio è stato conquistato da alcuni dei talenti più brillanti del calcio moderno.

Tra i vincitori figurano giocatori del calibro di Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e della Francia, Matthijs de Ligt, difensore olandese, Pedri, centrocampista del Barcellona, Gavi, altro talento cresciuto nella cantera blaugrana, e Jude Bellingham, centrocampista inglese tra i migliori interpreti del suo ruolo.

Un dominio senza precedenti

La particolarità dell’impresa di Yamal risiede proprio nella continuità. Nessuno dei precedenti vincitori era infatti riuscito a difendere il titolo nell’edizione successiva.

Il giovane fuoriclasse del Barcellona ha invece riscritto completamente la storia del premio, conquistandolo per tre anni consecutivi e dimostrando una maturità tecnica e mentale rara per un giocatore della sua età.

Con tre Trofei Kopa già in bacheca e un ruolo sempre più centrale sia nel Barcellona sia nella nazionale spagnola, Lamine Yamal continua a bruciare le tappe. A 19 anni è già tra i riferimenti del calcio mondiale, e la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare.