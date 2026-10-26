Pallone d’Oro, chi ne ha vinti di più nella storia? La classifica

La storia del Pallone d’Oro: chi detiene il record di vittorie? La classifica all-time e i re del trofeo sognato da tutti i calciatori

Il Pallone d’Oro rappresenta il riconoscimento individuale più prestigioso del calcio mondiale. Assegnato da France Football dal 1956, il premio celebra ogni anno il giocatore considerato il migliore della stagione. Nel corso dei decenni, il trofeo è finito nelle mani di autentiche leggende, ma solo pochi fuoriclasse sono riusciti a vincerlo più volte.

Con l’avvicinarsi di ogni nuova edizione del Pallone d’Oro, cresce inevitabilmente la curiosità su chi occupi i primi posti della classifica storica dei vincitori. Ecco la graduatoria dei giocatori che hanno lasciato il segno nella storia del calcio mondiale.

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Chi ha vinto più Palloni d’Oro nella storia?

Al primo posto c’è Lionel Messi, attaccante argentino campione del mondo con l’Argentina ed ex simbolo del Barcellona, che detiene il record assoluto con 8 Palloni d’Oro conquistati tra il 2009 e il 2023. Nessun altro calciatore è riuscito ad avvicinare questo primato.

Alle sue spalle si trova Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese e leggenda di Manchester United, Real Madrid e Juventus, che ha conquistato il premio 5 volte. L’eterna rivalità tra Messi e Ronaldo ha caratterizzato un’intera epoca del calcio mondiale, con i due campioni che hanno dominato il premio per oltre un decennio.

Completa il podio Michel Platini, storico centrocampista francese della Juventus e della nazionale francese, che ha sollevato il Pallone d’Oro 3 volte consecutive tra il 1983 e il 1985. Con lui condividono quota tre successi anche Johan Cruyff, icona del calcio totale olandese, e Marco van Basten, straordinario attaccante del Milan e della nazionale dei Paesi Bassi.

Top 3 giocatori con più Palloni d’Oro – SEGUI IL LIVE QUI

1. Lionel Messi (8)

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023

2. Cristiano Ronaldo (5)

2008, 2013, 2014, 2016, 2017

3. Michel Platini (3)

1983, 1984, 1985

Messi e Ronaldo hanno riscritto la storia

Prima dell’arrivo di Messi e Ronaldo, il record apparteneva ai giocatori capaci di vincere il premio tre volte. L’argentino e il portoghese hanno completamente cambiato la percezione dell’eccellenza individuale, conquistando insieme 13 Palloni d’Oro e stabilendo numeri che sembrano destinati a rimanere imbattuti ancora per molto tempo.

Oggi la classifica storica vede quindi Lionel Messi al comando con otto successi, davanti a Cristiano Ronaldo con cinque e al trio formato da Michel Platini, Johan Cruyff e Marco van Basten, tutti fermi a tre affermazioni. Una graduatoria che racchiude alcune delle più grandi leggende nella storia del calcio.