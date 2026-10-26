Pallone d’Oro 2026, clamoroso spoiler sul sito ufficiale? Spunta la top 3

Svelati in anticipo i vincitori del Pallone d’Oro 2026? Mistero sul sito ufficiale con Kane, Yamal e Mbappé

Cresce l’attesa per la 70ª edizione del Pallone d’Oro, il riconoscimento individuale più prestigioso del calcio mondiale. A poche ore dall’inizio della cerimonia che assegnerà il premio e decreterà l’erede di Ousmane Dembélé, attaccante francese vincitore dell’ultima edizione, un episodio curioso ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Nelle ore che hanno preceduto l’evento, sul sito ufficiale dedicato al Pallone d’Oro sarebbero infatti comparsi alcuni articoli celebrativi dedicati a tre dei principali candidati alla vittoria finale. Contenuti pubblicati e successivamente rimossi in tempi molto rapidi, ma non prima di essere notati e condivisi sui social network.

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Kane, Yamal e Mbappé: i nomi comparsi online

Secondo quanto emerso, i protagonisti degli articoli sarebbero stati Harry Kane, centravanti inglese e leader offensivo del Bayern Monaco, Lamine Yamal, talento del Barcellona e della nazionale spagnola, e Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e capitano della nazionale francese.

I tre giocatori figurano da tempo tra i principali favoriti per la conquista del Pallone d’Oro grazie alle straordinarie prestazioni offerte nell’ultima stagione. Proprio per questo motivo la comparsa dei contenuti ha immediatamente alimentato dubbi e interpretazioni.

Errore tecnico o indizio sul vincitore?

L’episodio ha generato numerose discussioni. Da una parte c’è chi ritiene che si sia trattato semplicemente di materiale preparato in anticipo dalla redazione del premio, una pratica spesso utilizzata durante eventi di grande portata per essere pronti a ogni possibile scenario.

Dall’altra, alcuni osservatori non escludono che la pubblicazione anticipata possa aver involontariamente svelato informazioni legate all’esito finale della votazione.

Al momento non è arrivata alcuna spiegazione ufficiale da parte degli organizzatori, motivo per cui resta impossibile stabilire con certezza se si sia trattato di una semplice svista tecnica oppure di un errore più significativo.

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Tra i candidati più accreditati figurano proprio Kane, autore di una stagione eccezionale in Germania, Mbappé, protagonista tra club e nazionale, e Yamal, considerato uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale nonostante la giovane età.

Le loro prestazioni hanno acceso il dibattito negli ultimi mesi e reso particolarmente incerta la corsa al premio.

Attesa per il verdetto finale

Nonostante il curioso episodio, sarà soltanto la cerimonia ufficiale a stabilire chi conquisterà il Pallone d’Oro 2026. Fino ad allora, il mistero resta aperto.

Quella che per qualcuno appare come una semplice gaffe organizzativa potrebbe trasformarsi in un dettaglio destinato a far discutere anche dopo l’assegnazione del premio. Nel frattempo, gli occhi del mondo del calcio restano puntati su Kane, Yamal e Mbappé, i tre nomi che più di tutti stanno catalizzando l’attenzione alla vigilia del grande evento.