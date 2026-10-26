Nicolò Tresoldi è incontenibile: tre triplette in 26 giorni

Fenomeno Nicolò Tresoldi: tre triplette in 26 giorni e numeri da record, Italia e Germania alla finestra

Il nome di Nicolò Tresoldi continua a prendersi la scena nel calcio europeo. L’attaccante del Club Brugge, nato a Cagliari ma protagonista con la maglia della Germania Under 21, sta vivendo un momento straordinario che lo ha trasformato in uno dei bomber più prolifici di questo avvio di stagione.

L’ultima conferma è arrivata nel successo per 3-2 del Club Brugge contro il Sint-Truiden, gara nella quale il centravanti classe 2004 ha realizzato tutte e tre le reti della sua squadra. Una nuova prestazione da protagonista assoluto che porta a dodici il numero complessivo di gol segnati nelle prime quattordici presenze stagionali con il club belga.

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Tripletta contro il Sint-Truiden: il Brugge si affida ancora a Tresoldi

Davanti al pubblico del Jan Breydel Stadium, il Club Brugge ha trovato nel proprio attaccante l’uomo decisivo per conquistare i tre punti.

Dopo una prima parte di gara equilibrata, Tresoldi ha sbloccato il risultato nel finale del primo tempo sfruttando al meglio un assist di Sabbe, difensore belga molto attivo sulla fascia. Pochi minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio grazie a un’altra combinazione offensiva, questa volta sviluppata con Forbs, esterno portoghese capace di servire un pallone perfetto al numero 7.

Nella ripresa, dopo il momentaneo ritorno in partita degli ospiti, è stato ancora Tresoldi a chiudere i conti, firmando il terzo gol personale e completando la sua tripletta.

Tre triplette in tre competizioni diverse

La particolarità del momento vissuto dall’attaccante non riguarda soltanto i numeri, ma anche la continuità impressionante con cui sta trovando la via della rete.

Tutto è iniziato il 30 settembre, quando il centravanti aveva trascinato la Germania Under 21 con tre reti nel successo contro Malta. Successivamente era arrivata la notte che lo aveva consacrato definitivamente al grande pubblico: la storica tripletta realizzata a San Siro contro l’Inter in Champions League con la maglia del Club Brugge.

Adesso è arrivata anche la terza tripletta, ottenuta in campionato contro il Sint-Truiden.

Tre partite, tre palloni portati a casa e nove gol complessivi in meno di un mese: un rendimento eccezionale per un giocatore di appena 22 anni.

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Italia o Germania? Il futuro internazionale resta aperto

Le prestazioni di Tresoldi continuano inevitabilmente ad alimentare il dibattito sul suo futuro in nazionale. Nato in Italia ma attualmente capitano della rappresentativa tedesca Under 21, l’attaccante non ha ancora scelto quale nazionale maggiore rappresentare.

Nel frattempo il Club Brugge si gode un attaccante in stato di grazia, capace di decidere partite importanti e di mantenere una media realizzativa impressionante. Con dodici gol stagionali e tre triplette in appena ventisei giorni, Tresoldi sta dimostrando di essere uno dei giovani centravanti più interessanti del panorama europeo. Oggi più che mai, a parlare per lui sono i numeri.