Cremonese, cambia la governance: Maurizio Calcinoni nuovo presidente

Governance Cremonese: Maurizio Calcinoni nominato presidente, tutti i dettagli sul cambio al vertice

Novità ai vertici della Cremonese. Il club grigiorosso ha annunciato una serie di cambiamenti all’interno del proprio Consiglio di Amministrazione, ufficializzando la nomina di Maurizio Calcinoni come nuovo presidente della società.

La decisione è stata formalizzata nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi nella giornata odierna, un appuntamento che ha definito il nuovo assetto dirigenziale del club lombardo. L’avvicendamento arriva al termine del mandato di Francesco Dini, che lascia la presidenza dopo tre anni alla guida della società.

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Calcinoni nuovo presidente della Cremonese

Con la nuova organizzazione societaria, Maurizio Calcinoni assume ufficialmente la carica di presidente della Cremonese, raccogliendo l’eredità di Dini in una fase importante per il presente e il futuro del club.

Contestualmente, il CdA ha nominato Costantino Vaia nel ruolo di vicepresidente, mentre Uberto Ventura continuerà a ricoprire l’incarico di amministratore delegato, garantendo così continuità gestionale all’interno della struttura societaria.

Sono stati inoltre confermati nel Consiglio di Amministrazione Maurizio Ferraroni, Giovanni Benedini, Giuseppe Carletti, Roberto Zanchi e Mario Vergna, figure che continueranno a far parte dell’organo direttivo della società grigiorossa.

Il ringraziamento a Francesco Dini

Nel comunicato diffuso dal club, la Cremonese ha voluto dedicare un pensiero particolare al presidente uscente Francesco Dini, protagonista degli ultimi tre anni della vita societaria.

La società ha espresso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto durante il mandato, sottolineandone la professionalità, la competenza e l’impegno profuso quotidianamente nell’interesse del club.

Un attestato di stima che testimonia il contributo fornito da Dini nel percorso di crescita della Cremonese.

Le prime parole del nuovo presidente

Dopo la nomina, Maurizio Calcinoni ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo presidente ha espresso la propria riconoscenza nei confronti del presidente onorario Giovanni Arvedi, imprenditore e storico punto di riferimento della società, per la fiducia accordata.

Calcinoni ha inoltre assicurato massimo impegno e senso di responsabilità nello svolgimento del nuovo incarico, confermando la volontà di proseguire il lavoro avviato negli ultimi anni.

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Cremonese, continuità e nuovi obiettivi

La nuova composizione dei vertici societari rappresenta un passaggio significativo per la Cremonese, che punta a consolidare il proprio progetto sportivo mantenendo stabilità a livello dirigenziale.

L’obiettivo del nuovo corso sarà quello di proseguire il percorso di crescita del club, facendo leva sull’esperienza delle figure confermate e sull’impegno del nuovo presidente. La società guarda così al futuro con una struttura rinnovata ma nel segno della continuità, elemento ritenuto fondamentale per affrontare le prossime sfide sportive e organizzative.