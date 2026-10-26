Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026!

Il centravanti del Bayern Monaco, premiato a Londra da Ronaldo il Fenomeno, supera Yamal e Mbappé al termine di una stagione da 73 gol

Harry Kane è il vincitore del Pallone d’Oro 2026. Nella serata della 70ª edizione, ospitata per la prima volta a Londra anziché a Parigi, l’attaccante inglese del Bayern Monaco si prende il riconoscimento individuale più importante del calcio, il primo della sua carriera. A consegnargli il trofeo è stato Ronaldo il Fenomeno, ex attaccante brasiliano e vincitore del premio nel 1997 e nel 2002.

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Una stagione da record

Sul palco del London Palladium il centravanti, 33 anni e capitano dell’Inghilterra, ha ammesso di essere “quasi senza parole”, ringraziando France Football per un evento reso ancora più speciale dalla città ospitante. Il verdetto premia una stagione eccezionale: 73 gol in 65 partite tra Bayern e Nazionale, la Scarpa d’Oro europea grazie a 36 reti in Bundesliga e il titolo nazionale, conquistato insieme a Coppa e Supercoppa di Germania. Con l’Inghilterra, inoltre, ha segnato 12 gol, di cui sei al Mondiale.

Punti di forza della candidatura

La giuria ha voluto riconoscere non soltanto il fiuto del gol, ma anche l’intelligenza con cui Kane dialoga con i compagni e la costanza con cui incide in area avversaria. Nella finale di Coppa di Germania, ad esempio, ha firmato una tripletta decisiva contro lo Stoccarda nel 3-0 finale. Il premio rende omaggio al percorso di uno dei migliori attaccanti della sua generazione, che per anni aveva inseguito un trofeo di squadra e riconoscimenti individuali di questo livello.

La doppietta di premi della serata

Per Kane è la seconda soddisfazione della cerimonia: poco prima aveva già ricevuto il Trofeo Gerd Müller come miglior marcatore dell’anno. Nel corso della serata sono stati assegnati anche il Pallone d’Oro femminile ad Alexia Putellas, il Trofeo Kopa a Lamine Yamal, miglior giovane, e il Trofeo Yashin al portiere Unai Simón. Il PSG è stato premiato come miglior club maschile.