La rinascita di Douglas Luiz e Koopmeiners cambia il loro futuro? A cosa starebbe pensando adesso la Juventus

La Juventus ha ritrovato Douglas Luiz e Koopmeiners: il loro futuro può cambiare? Ecco a cosa pensano i bianconeri

In casa Juventus, la complessa situazione legata all’infermeria affollata si sta trasformando in un’inaspettata risorsa tattica ed economica. Con ben otto calciatori attualmente indisponibili — tra cui spiccano gli operati Kenan Yildiz, Manuel Locatelli e Thuram —, l’ambiente della Continassa avrebbe potuto cedere agli alibi di una stagione complicata. Al contrario, il tecnico Luciano Spalletti ha colto l’emergenza per rilanciare al centro del progetto Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, due autentici pezzi da novanta acquistati per circa 50 milioni di euro ciascuno nel 2024. Un’opera di totale recupero tecnico destinata a trovare immediata continuità anche nella prossima trasferta di Marassi contro il Genoa.

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La rinascita di Douglas Luiz: leader, gol ritrovato e l’ipotesi rinnovo

Il simbolo principale di questa metamorfosi bianconera è rappresentato da Douglas Luiz. Il regista brasiliano si è lasciato definitivamente alle spalle la complessa annata 2024-25 vissuta sotto le gestioni di Thiago Motta e Tudor, ritrovando sia la maglia della propria Seleção sia una posizione di assoluto rilievo nello scacchiere della Vecchia Signora, testimoniata dalle 11 presenze stagionali e da un impatto da trascinatore.

La rete decisiva firmata a Lecce — arrivata al termine di un digiuno personale lungo oltre ottocento giorni — e l’assist confezionato proprio in combinazione con Koopmeiners rappresentano la prova tangibile di una scommessa vinta da Spalletti. L’intesa ritrovata con la piazza ha persino aperto la strada all’ipotesi di un possibile rinnovo di contratto, a dimostrazione di come il centrocampista intenda legarsi a lungo al club torinese.

La risposta di Koopmeiners e il tesoro economico ritrovato

Allo stesso tempo, anche Teun Koopmeiners sta cogliendo al balzo le opportunità concesse dalle defezioni per blindare la sua permanenza a Torino e scacciare le indiscrezioni relative a una possibile cessione tra gennaio e giugno. Con un atteggiamento tattico decisamente più intraprendente e convinto su tutto il fronte di gioco, il mediano olandese ha mostrato incoraggianti segnali di crescita sia nell’impegno contro il Rennes sia sul prato del Via del Mare.

Per la dirigenza bianconera, la piena rivalutazione di due investimenti promossi due anni fa dall’ex direttore tecnico Giuntoli non produce direttamente punti in classifica, ma equivale a un vero e proprio patrimonio ritrovato per affrontare le sfide del presente e progettare il futuro della squadra.