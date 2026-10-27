Come ha reagito Lamine Yamal dopo la mancata vittoria del Pallone d’Oro

La reazione di Lamine Yamal in seguito alla mancata vittoria del Pallone d’Oro

La serata di gala del Pallone d’Oro 2026 lascia in eredità un misto di orgoglio e profonda amarezza in casa Barcellona. Nonostante l’ennesimo trionfo nel Trofeo Kopa, conquistato per la terza volta consecutiva, Lamine Yamal si è visto negare la gioia del premio principale. Dopo il secondo posto dell’edizione passata, il talento spagnolo ha chiuso la classifica al terzo posto, posizionandosi alle spalle del francese Kylian Mbappé e del vincitore Harry Kane.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La delusione istituzionale di Joan Laporta

L’esito delle votazioni ha suscitato immediato sconcerto ai vertici del club catalano. Il presidente Joan Laporta ha espresso tutta la propria amarezza per il verdetto, rimarcando il dispiacere della società di fronte a un premio mancato e all’assoluta riservatezza tenuta dalla giuria fino all’ultimo istante:

«Pensiamo che Lamine Yamal meriti il Pallone d’Oro per il suo talento individuale e per i titoli conquistati. È molto dispiaciuto e noi siamo davvero dispiaciuti per lui. Non sapevamo nulla, gli organizzatori sono molto riservati e tutto è rimasto un mistero»

L’attacco dello zio Abdul: “A Harry restano tre giorni di calcio e glielo regalano”

Se la posizione della dirigenza ha mantenuto toni istituzionali, ben più dura è stata la reazione della famiglia del giocatore. Ai microfoni di Cadena SER, lo zio del diciannovenne attaccante, Abdul, ha difeso con impeto il nipote e contestato direttamente l’assegnazione del trofeo al bomber del Bayern Monaco:

«Mio nipote è stato fantastico, è il miglior giocatore del mondo. Lo sanno tutti. Se ami il calcio vai a vedere Lamine, non Harry Kane»

Lo sfogo è poi proseguito rimarcando la differente fase di carriera che separa la giovane stella blaugrana dal centravanti inglese:

«Lamine ha solo 19 anni e vincerà altri Palloni d’Oro, ma a Harry restano tre giorni di calcio e glielo regalano»

Prospettive e dominio generazionale per il gioiello blaugrana

Nonostante la delusione per il terzo posto finale, il percorso del classe 2007 testimonia una continuità d’impatto straordinaria ai massimi livelli del calcio mondiale. L’infilata di successi nella categoria riservata ai giovani ne certifica la leadership generazionale, lasciando al Barcellona la convinzione che la conquista dell’ambita sfera dorata sia soltanto una questione di tempo.