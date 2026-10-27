Cristiano Ronaldo, clamoroso ritorno in Nazionale dopo la lite con Jorge Jesus! Il Portogallo lo preconvoca per la Nations League

Cristiano Ronaldo torna nei piani del Portogallo dopo la rottura con Jorge Jesus: il fuoriclasse dell’Al-Nassr è stato inserito nella lista preliminare per le sfide di Nations League contro Danimarca e Galles
Cristiano Ronaldo potrebbe presto tornare a vestire la maglia del Portogallo. Il fuoriclasse dell’Al-Nassr, 41 anni, è stato infatti inserito nella lista dei preconvocati per gli impegni di novembre in Nations League, nonostante la rottura con il commissario tecnico Jorge Jesus durante la precedente sosta internazionale.
La notizia, confermata da un portavoce della Federazione portoghese, rappresenta un passo importante verso il possibile reintegro del capitano nella Nazionale. La decisione definitiva arriverà però soltanto il 6 novembre, quando Jesus comunicherà i convocati per le ultime due partite del girone.
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Cristiano Ronaldo, cosa era successo con Jorge Jesus: la lite e l’addio al ritiro
Le tensioni tra Ronaldo e Jorge Jesus erano esplose durante gli impegni internazionali di settembre.
L’attaccante era rimasto in panchina per tutta la partita contro la Norvegia, disputata a Oslo, manifestando il proprio disappunto per la scelta dell’allenatore.
La situazione era successivamente precipitata quando CR7 aveva abbandonato il ritiro della Nazionale il 30 settembre, prima dell’incontro con la Danimarca.
Un comportamento che aveva alimentato le discussioni sul futuro del cinque volte Pallone d’Oro, mettendo in dubbio la possibilità di rivederlo ancora con la maglia portoghese.
Cristiano Ronaldo, squalifica di 30 giorni: perché può tornare a novembre
In seguito all’accaduto, il Consiglio Disciplinare della Federazione portoghese ha inflitto a Ronaldo una sospensione di 30 giorni, accompagnata da una multa di 255 euro.
La sanzione ha però effetto retroattivo dal 30 settembre e terminerà il 30 ottobre, consentendo al giocatore di essere nuovamente disponibile per le convocazioni di novembre.
Non esistono quindi impedimenti disciplinari al suo eventuale ritorno, che dipenderà dalle scelte di Jorge Jesus.
Cristiano Ronaldo, Nations League: quando gioca il Portogallo e la lista definitiva
Il Portogallo, già qualificato ai quarti di finale della competizione, affronterà la Danimarca il 14 novembre a Braga e successivamente il Galles il 17 novembre a Cardiff.
Le due partite chiuderanno il percorso nel Gruppo A4 della Nations League.
Per Cristiano Ronaldo, protagonista dei successi portoghesi agli Europei 2016 e nelle Nations League del 2019 e 2025, potrebbe essere l’occasione per lasciarsi definitivamente alle spalle le tensioni delle ultime settimane.
La preconvocazione rappresenta un’apertura significativa, ma il ritorno ufficiale di CR7 in Nazionale resta subordinato alla lista definitiva del 6 novembre.