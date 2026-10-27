Fiorentina, tegola Pongracic! Gli esami confermano la lesione muscolare: il comunicato ufficiale e le ultime sui tempi di recupero

Fiorentina, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Marin Pongracic dopo l’infortunio rimediato contro l’Inter: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare

Brutte notizie per la Fiorentina, costretta a fare i conti con l’infortunio di Marin Pongracic. Il difensore croato, fermatosi durante la sfida di campionato contro l’Inter, si è sottoposto agli accertamenti clinico-strumentali necessari per stabilire la natura del problema fisico accusato.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Gli esami hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Una diagnosi che costringerà il centrale viola a seguire un percorso di recupero specifico, con le sue condizioni che saranno monitorate dallo staff medico.

Fiorentina, infortunio Pongracic: cosa hanno evidenziato gli esami

L’infortunio rimediato durante Inter-Fiorentina ha reso necessari ulteriori controlli per chiarire l’entità del problema muscolare.

La società viola ha confermato attraverso una nota ufficiale che Pongracic ha riportato una lesione al bicipite femorale destro.

Il calciatore ha già iniziato il programma terapeutico e riabilitativo predisposto, con l’obiettivo di recuperare progressivamente la migliore condizione fisica.

Fiorentina, quanto starà fuori Pongracic? Le ultime sui tempi di recupero

Al momento, la Fiorentina non ha comunicato una data precisa per il rientro in campo del difensore croato.

I tempi di recupero saranno definiti sulla base dell’evoluzione del quadro clinico e delle risposte del giocatore al percorso riabilitativo.

Il club ha comunque precisato che Pongracic sarà sottoposto a una nuova valutazione nelle prossime settimane, quando sarà possibile avere indicazioni più precise sulla durata dello stop.

Fiorentina, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Pongracic

La società viola ha reso nota la diagnosi attraverso un comunicato pubblicato dopo gli accertamenti medici effettuati sul difensore.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIORENTINA – «ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Inter-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane».

La Fiorentina dovrà quindi monitorare attentamente l’evoluzione delle condizioni di Pongracic, in attesa di nuovi aggiornamenti che possano chiarire quando il difensore sarà nuovamente disponibile.