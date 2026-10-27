Moviola Roma Cagliari: corretta la chiamata del VAR sul rigore

Tutti gli episodi chiave della sfida di Serie A tra Roma e Cagliari. Ecco l’analisi completa delle decisioni di Feliciani

La sfida dell’Olimpico tra Roma Cagliari è terminata con il risultato di 4-2. La sfida dello Stadio Olimpico tra la Roma e il Cagliari, conclusasi con il pirotecnico successo per 4-2 dei padroni di casa nel primo turno infrasettimanale di Serie A, ha regalato spunti interessanti anche sotto il profilo arbitrale. A dirigere l’incontro è stato il fischietto Ermanno Feliciani, giovane ed emergente arbitro della sezione di Teramo, giunto alla sua terza direzione stagionale dopo i precedenti incroci in Lazio-Genoa e Napoli-Frosinone. Una prestazione complessivamente positiva e priva di gravi sbavature per il direttore di gara abruzzese.

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L’episodio chiave: il rigore per il Cagliari al 9′

Il caso più importante della contesa si registra nei primi minuti di gioco. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla sinistra per i sardi, Fadera, rapido ed estroso esterno offensivo rossoblù, spizza la sfera sul primo palo. Il pallone schizza sulla traiettoria di Niccolò Pisilli, dinamico ed emergente centrocampista dei giallorossi, che impatta il cuoio con il braccio staccato dal corpo.

In prima battuta Feliciani lascia proseguire, ma viene prontamente richiamato dall’AVAR alla on-field review. Dopo aver rivisto le immagini al monitor, l’arbitro torna sui suoi passi e indica il dischetto. Decisione ineccepibile: pur trattandosi di un tocco ravvicinato, la posizione del braccio del giovane mediano romanista è nettamente fuori sagoma. Dagli undici metri si è poi presentato Nzola, potente e fisico centravanti della compagine sarda, che ha trasformato con freddezza.

Gestione dei cartellini e controllo del match

Nel complesso, la partita dell’Olimpico è risultata lineare e priva di particolari tensioni per la squadra arbitrale. Feliciani ha optato per una soglia del fallo allineata agli standard moderni, estraendo un solo cartellino giallo nel corso dell’intero match.

L’unica ammonizione è arrivata soltanto nei secondi finali all’indirizzo di Rodríguez, grintoso ed energico difensore del Cagliari, autore di un intervento in tackle da tergo ai danni di Malen, scattante e tecnico attaccante olandese della Roma. Corretta anche la scelta di non sanzionare Pisilli in occasione del rigore, trattandosi di un fallo di mano privo di volontarietà o di una chiara occasione da rete.