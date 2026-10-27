 Pagelle Roma Cagliari, Mora e Malen fanno esultare Gasperini - VOTI
Home > Cagliari News > Pagelle Roma Cagliari, Mora e Malen fanno esultare Gasperini! Non basta il solito gol di Maldini – VOTI
Cagliari News

Pagelle Roma Cagliari, Mora e Malen fanno esultare Gasperini! Non basta il solito gol di Maldini – VOTI

Foto autore
Published 1 ora fa il 27 Ottobre 2026
By
Roma cagliari

Pagelle Roma Cagliari: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’anticipo della nona giornata del campionato italiano

Si è da poco conclusa la sfida di Serie A della nona giornata tra Roma e Cagliari terminata 4-2. Ecco i voti:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ROMA – Gollini; Mancini (82′ Ghilardi), Ndicka, Koulierakis; Lulli (76′ Rensch), De Roon (56′ Mora), Cristante, Molina (46′ Wesley); Soulé, Pisilli; Castro (56′ Malen). All. Gasperini

CAGLIARI – Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Sugawara (90′ Trepy), Romano, Deiola (76′ Liteta), Obert; Adopo (90′ Massolin), Fadera (76′ Maldini); Nzola (63′ Mendy). All. Pisacane

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×