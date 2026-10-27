Torino Como 1-3: i ragazzi terribili di Fabregas vincono in rimonta nella ripresa! Super Nico Paz all’Olimpico di Torino – Calcio News 24

Torino Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 9ª giornata di Serie A 2026/27

Momento d’oro per il Torino di Abate che affronta allo Stadio Olimpico Grande Torino il Como di Fabregas. Calcionews24 segui LIVE la sfida di Serie A.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Torino Como 1-3: sintesi e moviola

Fischio finale del match! –

Termina 3-1 la sfida dell’Olimpico di Torino: il Como non perdona e vince in trasferta.

91′ Tris del Como! –

Baturina nel finale di gara mette le firma sul match: 3-1 al Toro.

87′ Sorpasso del Como! –

Nico Paz firma il sorpasso del Como sul Toro! Gol di testa che batte Perri.

78 Gol del Como! –

Jacobo Ramon cambia il punteggio. Ha saltato in alto sul cross di Nico Paz e di testa ha siglato all’angolino basso di sinistra. Niente da fare per Perri.

59′ Doppia occasione per il Toro! –

I granata vanno vicinissimi al raddoppio con il palo di Belghali. Poi da corner sfiorano ancora il gol del 2-0.

55′ Traversa del Como! –

Occasione del Como! Maxence Caqueret calcia forte da due passi ma trova solo la traversa!

Inizia il secondo tempo!

Comincia il secondo tempo all’Olimpico.

Fine primo tempo!

3′ di recupero! –

Concessi tre minuti di recupero allo stadio Olimpico!

32′ Bella parata di Perri! –

Lucas Perri riesce una parata difficile su Maximo Perron che prova, con un colpo di testa in area, a fare gol.

23′ Gol del Torino! –

Kian Fitz-Jim serve con un’assist in area di rigore Che Adams, Il suo tiro ben eseguito si spegne in rete all’angolino basso di sinistra.

9′ Occasione per il Torino! –

Belghali con una serpentina supera due difensori e arrivato davanti al portiere prova il tiro. Robert Sanchez deve davvero impegnarsi per evitare che il pallone entri.

5′ Gol annullato al Como! –

Anastasios Douvikas (Como) non è d’accordo ma il guardalinee è sicuro della sua chiamata per furoigioco.

Inizia la sfida! –

Migliore in campo Torino – Nico Paz

Torino Como 1-3: risultato e tabellino

Reti: 23′ Adams, 78′ Ramon, 87′ Nico Paz, 91′ Baturina

Torino (4-4-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Fitz-Jim, Braganca, Cacciamani; Adams, Simeone. All: Abate.

Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramòn, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Caqueret; Douvikas. All: Fabregas.

Ammoniti:

Arbitro: Giuseppe Collu