Sassuolo, parla Aquilani: «C'è da chiedere scusa e basta»

Sassuolo, il tecnico dei neroverdi Alberto Aquilani: «Dopo l’espulsione è stata una montagna molto ripida. C’è da chiedere scusa e basta». Le parole

Una pioggia di gol e spettacolo ha caratterizzato il lunch match della 9ª giornata di Serie A andato in scena sul terreno del Mapei Stadium, dove la Lazio si è imposta con un clamoroso 2-6 ai danni del Sassuolo. Una prestazione offensiva strabiliante per la compagine capitolina, capace di annichilire i padroni di casa grazie a una manovra fluida e a individualità di altissimo livello.

Al termine dei novanta minuti, mister Alberto Aquilani si è presentato ai microfoni di DAZN per analizzare la prova fornita dai suoi ragazzi contro la corazzata di Gennaro Gattuso, sottolineando la necessità di ripartire dagli errori commessi per rimettere subito in sesto il cammino in campionato.

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PAROLE – «C’è poco da parlare oggi, come venivano giù ci facevano gol sempre. Dopo l’espulsione è stata una montagna molto ripida. C’è da chiedere scusa e basta»

PARTITA – «Era evidente che potevamo subire gol ad ogni ripartenza. In passato la nostra squadra ha saputo stare in blocco basso. Ad oggi, non è la prima volta che capita a noi. Dobbiamo migliorare ed evitare tutte queste ripartenze che subiamo»

OBIETTIVI – «Questa settimana abbiamo parlato proprio di quest’attitudine da migliorare. Noi dobbiamo salvarci, provando a giocare in maniera coraggiosa. Bisogna portare la barca in porto e alle volte bisogna saper soffrire tutti insieme. Non ci sono altri obiettivi oltre alla salvezza»