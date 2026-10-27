Moviola Sassuolo Lazio, due check VAR sui gol biancocelesti

Tutti gli episodi chiave del match di campionato tra Sassuolo e Lazio. L’analisi completa delle decisioni di Zufferli

Sassuolo-Lazio, finita 6-2 per i biancocelesti di Rino Gattuso nella nona giornata di Serie A, ha regalato gol, spettacolo e anche diversi casi da moviola che l’arbitro Luca Zufferli di Udine e la sala VAR hanno dovuto sciogliere. Dal vantaggio convalidato dopo tre minuti di check alle decisioni sui due rigori, ecco gli episodi principali.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

2′: convalidato lo 0-1 di Taylor

Dopo due minuti Kenneth Taylor, centrocampista olandese, si ritrova il pallone sul sinistro in area e batte Stefano Turati, portiere neroverde. Il Sassuolo protesta: Davide Frattesi, centrocampista della Lazio, in posizione irregolare, salta sul pallone e lo lascia passare. Il VAR, dopo un controllo molto lungo, verifica anche un possibile tocco dell’ex interista, che però non c’è. Il gol resta valido perché Frattesi non ha impedito a Turati di vedere il pallone, e il portiere non sarebbe comunque arrivato.

16′: regolare il gol di Floriani Mussolini

Check lungo anche sul 3-1 di Romano Floriani Mussolini, terzino biancoceleste al primo gol in Serie A: l’azione nasce da un rasoterra di Taylor e il gol, prima non assegnato per fuorigioco, viene poi convalidato perché il terzino era in posizione regolare, per centimetri.

31′: rosso diretto per Thorstvedt

Poco dopo la mezz’ora Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese del Sassuolo, entra con il piede a martello sulla gamba di Mattia Zaccagni, capitano laziale. Zufferli estrae subito il rosso diretto: decisione corretta e quasi inevitabile.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

49′: rigore per il braccio di Cinquegrano

All’inizio della ripresa Zaccagni calcia a botta sicura e la palla viene deviata in angolo dal braccio di Cinquegrano, difensore del Sassuolo. Dopo un on field review, Zufferli assegna il penalty: il braccio era staccato dal corpo. Turati però ipnotizza Zaccagni e para.

60′: secondo rigore, ancora para Turati

Poche discussioni sul secondo penalty, per un netto pestone di Caleta-Car, difensore croato, su Isaksen, esterno danese. Dal dischetto va Frattesi, ma Turati para ancora. Nel primo tempo era stato annullato anche un gol a Laurienté, attaccante del Sassuolo, per fuorigioco.