Pagelle Sassuolo Lazio, show a Reggio Emilia! - VOTI

Pagelle Sassuolo Lazio: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’anticipo della nona giornata del campionato italiano

La Lazio è uno spettacolo. Il 6-2 inflitto al Sassuolo al Mapei Stadium vale l’ottavo successo in nove giornate e riporta i biancocelesti di Rino Gattuso, allenatore calabrese ed ex campione del mondo con l’Italia, in testa alla classifica con 25 punti. Il Sassuolo di Alberto Aquilani, tecnico ex centrocampista della Nazionale, può appellarsi solo in parte all’espulsione di Thorstvedt, perché la squadra di casa era già sotto di due gol.

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Un primo tempo scoppiettante

La partita si accende subito: al 2′ Kenneth Taylor, centrocampista olandese della Lazio, porta avanti i suoi con un gol confermato dal VAR nonostante il passaggio sospetto di Frattesi, in posizione irregolare. Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese, pareggia al 7′ su assist di Doig, ma i biancocelesti rispondono subito con Isaksen, esterno danese, e con Romano Floriani Mussolini, terzino al primo gol in Serie A, la cui rete viene convalidata dopo l’iniziale annullamento per fuorigioco. Al 31′ Thorstvedt compromette la serata dei neroverdi con un intervento a martello sulla gamba di Zaccagni, capitano laziale, e viene espulso. Sebastiano Esposito, attaccante del Sassuolo, riapre momentaneamente la gara al 43′, ma Zaccagni chiude la frazione con il poker di testa.

Noslin firma la chiusura

Nella ripresa la Lazio infierisce: Tijjani Noslin, attaccante olandese, firma una doppietta con due conclusioni da fuori area, mentre i padroni di casa subiscono altri due calci di rigore. Il primo, concesso dopo una revisione per il braccio di Cinquegrano, viene parato da Stefano Turati, portiere del Sassuolo, a Zaccagni, il secondo, per il fallo di Caleta-Car su Isaksen, a Frattesi.

Chi sale e chi scende

Tra gli uomini di Gattuso tutti promossi, a partire da Taylor e Isaksen, con Noslin che cresce con il passare dei minuti. Per il Sassuolo, invece, si salva solo Esposito, mentre il reparto difensivo, da Cinquegrano a Odenthal, passando per Caleta-Car, va in confusione. Incredibile la serata di Turati, che incassa sei gol ma blocca due rigori.

La corsa con l’Inter

La Lazio, di nuovo da sola al comando come dopo il 2-1 al Parma, attende ora l’Inter, impegnata domani a Venezia e a tre punti: una vittoria nerazzurra riporterebbe le due squadre a 25.

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SASSUOLO – Turati 6.5; Cinquegrano 5, Caleta-Car 4.5 (82′ Walukiewicz sv), Odenthal 4.5, Doig 6; Thorstvedt 5, Lipani 5, Bakola 5 (46′ Sulemana 5); Berardi 5 (63′ Candé 5.5), Esposito 6.5 (63′ Bowie 5.5), Laurienté 5 (70′ Ghion sv). All. Aquilani

LAZIO – Mandas 6; Floriani 7 (63′ Lazzari 6), Sutalo 6.5, Diogo Leite 6.5, Nuno Tavares 6.5 (63′ Pedraza 6); Frattesi 6, Belahyane 7, Taylor 7.5 (46′ Dele-Bashiru 6.5); Isaksen 7.5 (63′ Cancellieri 6), Noslin 7.5 (71′ Pinamonti sv), Zaccagni 7. All. Gattuso