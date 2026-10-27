Fenerbahçe, Kartal lascia la panchina: il club accetta

Il tecnico turco si dimette dopo il ko nel derby con il Galatasaray, un mese dopo il passo indietro respinto dalla società

İsmail Kartal non è più l’allenatore del Fenerbahçe. Il club di Istanbul ha reso nota la decisione con un comunicato ufficiale, a poco più di un giorno dalla sconfitta per 2-1 nel derby contro il Galatasaray, che ha lasciato i gialloblù in quinta posizione a quota 16 punti, a sei lunghezze dalla vetta.

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Il comunicato del club

La nota spiega che l’allenatore ha comunicato alla dirigenza la volontà di lasciare, e che dopo i colloqui la scelta è stata valutata e accolta “nel rispetto e nella comprensione reciproci”. La società ha ringraziato Kartal per il lavoro svolto, per la dedizione dimostrata e per il forte legame mostrato con il Fenerbahçe, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera. Il club non ha indicato il nome del successore.

Non è la prima volta

Per Kartal, 65 anni, si tratta della seconda richiesta di dimissioni stagionale. La prima risale al 10 settembre, dopo l’1-1 casalingo contro la Roma nella League Phase di Champions League: in quell’occasione il presidente Yıldırım respinse il passo indietro e il club lo confermò in panchina, nonostante la sua assenza dall’allenamento successivo alla partita. Questa volta, invece, la società ha accolto la sua scelta.

Una quarta esperienza durata pochi mesi

Il tecnico era tornato al Fenerbahçe a giugno per il quarto mandato, dopo le esperienze del 2014/15, del 2022 e del 2023/24. In 18 partite ufficiali, nove in Champions League e nove in campionato, ha totalizzato nove vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, riportando il club nella fase principale della Champions per la prima volta dal 2008/09. Il bilancio recente, però, è stato pesante: il 6-0 subito dall’Aston Villa, il 2-2 casalingo contro lo Slavia Praga dopo essere stato avanti di due gol e infine il derby perso.

Il futuro della panchina

Per il Fenerbahçe, ricco di investimenti estivi ma lontano dalle aspettative, si apre ora la ricerca di un nuovo allenatore. La squadra, in difficoltà anche dopo la rissa finale con i rivali cittadini, dovrà ripartire in fretta per non perdere ulteriore terreno in campionato.