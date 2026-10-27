Atalanta, doppia tegola per Palladino! Si fermano Bellanova e Scamacca: gli esiti degli esami e i tempi di recupero

Atalanta, arrivano brutte notizie dall’infermeria nerazzurra in vista della sfida contro la Fiorentina: stop per Scamacca e Bellanova, il comunicato

Brutte notizie per l’Atalanta, costretta a fare i conti con nuovi problemi fisici in vista dei prossimi impegni di campionato. A fermarsi sono Raoul Bellanova e Gianluca Scamacca, entrambi alle prese con infortuni muscolari che complicano ulteriormente la situazione dell’infermeria nerazzurra.

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La società bergamasca ha diffuso un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni dei due calciatori, facendo anche il punto sugli altri giocatori impegnati nei rispettivi percorsi di recupero.

Atalanta, infortunio Bellanova: gli esami confermano una distrazione muscolare

Gli accertamenti diagnostici ai quali si è sottoposto Raoul Bellanova hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia sinistra.

L’esterno nerazzurro ha già iniziato il percorso riabilitativo previsto dallo staff medico. Al momento, però, non sono stati comunicati tempi precisi per il ritorno in campo.

Atalanta, Scamacca si ferma dopo il Frosinone: quando torna l’attaccante?

Problemi anche per Gianluca Scamacca, che al termine della partita contro il Frosinone ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra.

Le condizioni dell’attaccante saranno monitorate nei prossimi giorni, con una nuova valutazione prevista per la prossima settimana.

La sua disponibilità per i successivi impegni dipenderà dall’evoluzione del problema muscolare.

Atalanta, il comunicato ufficiale su Bellanova, Scamacca e gli altri infortunati

Attraverso una nota ufficiale, l’Atalanta ha fornito ulteriori aggiornamenti sull’attività svolta a Zingonia e sulla situazione dell’infermeria.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELL’ATALANTA – «*Oggi giornata di scarico e lavoro individuale a Zingonia. Sulemana e Scalvini hanno svolto lavoro in campo e palestra, solo palestra per Hien. Terapie invece per Raspadori, Pompei, Kolašinac, Kossounou e Kessie.

Raoul Bellanova si è sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado dell’adduttore lungo dell’arto sinistro. Il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo.Gianluca Scamacca, al termine della gara con il Frosinone, ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana.

Domani, mercoledì 28 ottobre, sarà già giornata di vigilia: la squadra si allenerà al mattino al Centro Bortolotti (seduta a porte chiuse) e poi nel pomeriggio si trasferirà a Firenze dove giovedì affronterà la Fiorentina per la 9ª giornata della Serie A Enilive.*»

L’Atalanta dovrà quindi gestire un’emergenza fisica sempre più delicata, mentre si avvicina la trasferta contro la Fiorentina, in programma giovedì 29 ottobre.