Calciomercato Inter, chi è Finn Jeltsch? Il gioiello da 40 milioni che piace anche al Barcellona: carriera, trofei e caratteristiche

Calciomercato Inter, i nerazzurri accelerano per Finn Jeltsch, difensore tedesco classe 2006 dello Stoccarda seguito anche dal Barcellona: ecco chi è

L’Inter guarda al futuro e individua in Finn Jeltsch uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa della prossima stagione. Il centrale tedesco dello Stoccarda, classe 2006, è considerato un profilo particolarmente adatto al sistema di gioco di Cristian Chivu, grazie alla capacità di abbinare qualità nell’impostazione, struttura fisica e duttilità tattica.

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Gli osservatori nerazzurri lo seguono da tempo e avrebbero già prodotto relazioni positive. Non sarebbero mancati neppure i contatti con l’entourage del calciatore, ma la concorrenza internazionale e le richieste economiche dello Stoccarda rendono l’operazione complessa.

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Calciomercato Inter, chi è Finn Jeltsch: dagli inizi al Norimberga fino allo Stoccarda

Nato il 17 luglio 2006 a Neuendettelsau, in Germania, Jeltsch muove i primi passi calcistici nel SV Raitersaich, prima di entrare nel settore giovanile del Norimberga nel 2015.

La sua crescita è rapida: diventa capitano nelle formazioni giovanili e il 18 febbraio 2024, a soli 17 anni, esordisce tra i professionisti in seconda divisione contro il Kaiserslautern.

Le prestazioni convincenti attirano l’attenzione dello Stoccarda, che lo acquista nel febbraio 2025 per circa 9,5 milioni di euro, facendogli firmare un contratto fino al 2030.

Il difensore debutta immediatamente in Coppa di Germania e successivamente in Bundesliga, accumulando esperienza anche nelle competizioni europee.

Inter, Jeltsch ha già vinto tanto: Mondiale, Europeo Under 17 e Coppa di Germania

Nonostante i soli 20 anni, Jeltsch possiede un palmarès importante.

Nel 2023 conquista con la Germania sia l’Europeo Under 17 sia il Mondiale Under 17, battendo in entrambe le finali la Francia. Le prestazioni nel torneo continentale gli valgono anche l’inserimento nella formazione ideale della competizione.

Con lo Stoccarda conquista inoltre la Coppa di Germania 2024/25, mentre nel 2025 riceve la medaglia Fritz Walter d’oro, riconoscimento destinato ai migliori giovani talenti tedeschi.

Nel settembre 2026 arriva anche la prima convocazione nella Nazionale maggiore della Germania guidata da Jürgen Klopp, ulteriore conferma della sua crescita.

Inter, le caratteristiche di Jeltsch: perché piace tanto a Cristian Chivu

Alto circa 1,88 metri, destro naturale e dotato di una buona struttura atletica, Jeltsch è un difensore centrale moderno.

La sua caratteristica principale è la qualità nella costruzione dal basso. Sa gestire il pallone sotto pressione, cercare passaggi verticali e accompagnare l’azione attraverso conduzioni palla.

Nelle prime sette presenze in Bundesliga della stagione 2026/27 ha fatto registrare una precisione nei passaggi vicina al 90%.

Può giocare da centrale in una difesa a quattro oppure da braccetto destro in una linea a tre, posizione particolarmente interessante per l’Inter di Chivu.

Tra le altre qualità spiccano la lettura delle traiettorie, il tempismo negli anticipi e la capacità di interpretare differenti situazioni tattiche.

Restano alcuni margini di miglioramento, soprattutto nei duelli aerei, nei contrasti contro attaccanti particolarmente strutturati e nella gestione della profondità.

Calciomercato Inter, lo Stoccarda chiede 40 milioni: attenzione al Barcellona

L’ostacolo principale per l’Inter è rappresentato dal prezzo del cartellino.

Lo Stoccarda valuta Jeltsch circa 40 milioni di euro, una cifra decisamente superiore all’investimento effettuato nel 2025. L’ingaggio attuale del difensore, vicino a 1,3 milioni lordi annui più bonus, sarebbe invece sostenibile per i nerazzurri.

La concorrenza più pericolosa arriva dal Barcellona.

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, Hansi Flick avrebbe individuato proprio in Jeltsch la prima scelta per rinforzare la difesa, discutendone anche con il presidente Joan Laporta.

Gli osservatori blaugrana avrebbero già seguito il calciatore dal vivo, ma le difficoltà economiche del club potrebbero rinviare l’operazione all’estate 2027.

Inter, Jeltsch può diventare il difensore del futuro: la strategia nerazzurra

Per l’Inter, Jeltsch rappresenterebbe un investimento strategico: giovane, già abituato al calcio professionistico e compatibile con la difesa a tre.

L’obiettivo sarebbe anticipare le altre pretendenti, evitando che il prezzo cresca ulteriormente.

Il suo rendimento con lo Stoccarda, nonostante le difficoltà della squadra in Bundesliga, continua ad attirare l’interesse delle grandi società europee.

La valutazione da 40 milioni impone però riflessioni importanti. Per portarlo a Milano servirà trasformare l’attività di scouting in una trattativa concreta, prima che il Barcellona o altri club decidano di accelerare.