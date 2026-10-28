Palmisani scuote il Frosinone: «Ero arrabbiato». Il retroscena sul 4-4 con l’Atalanta e il messaggio prima del Lecce

Frosinone Lecce, Lorenzo Palmisani presenta la sfida della nona giornata di Serie A 2026/27: il portiere giallazzurro torna sul pareggio per 4-4 contro l’Atalanta

Il Frosinone di Massimiliano Alvini si prepara ad affrontare il Lecce di Eusebio Di Francesco nella sfida in programma giovedì 29 ottobre allo stadio Benito Stirpe, valida per la nona giornata di Serie A 2026/27.

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Alla vigilia dell’incontro è intervenuto in conferenza stampa Lorenzo Palmisani, portiere giallazzurro che ha analizzato il momento della squadra dopo lo spettacolare pareggio per 4-4 contro l’Atalanta.

L’estremo difensore ha parlato delle difficoltà incontrate a Bergamo, della forza dello spogliatoio e della necessità di migliorare nella gestione delle partite, ribadendo quale sia il principale obiettivo stagionale del Frosinone.

Frosinone Lecce, Palmisani torna sul 4-4 con l’Atalanta: il motivo della sua rabbia

Il portiere ha spiegato il nervosismo manifestato dopo la terza rete subita contro l’Atalanta, sottolineando come la sua reazione fosse legata soprattutto alla volontà di scuotere i compagni.

SULLA RABBIA DOPO IL TERZO GOL DELL’ATALANTA – «Sì, ero arrabbiato, ma era una rabbia positiva per stimolare la squadra. Ci teniamo tutti a non prendere gol. Mi sono sfogato, ma me la sono presa con me stesso, ho incitato i miei compagni e alla fine l’abbiamo ripresa».

Frosinone Lecce, Palmisani vuole il riscatto: la preparazione della sfida

La formazione di Alvini vuole sfruttare i prossimi impegni casalinghi per tornare alla vittoria. Palmisani ha evidenziato le difficoltà di un calendario particolarmente intenso, confermando però la determinazione del gruppo.

SULLE PARTITE RAVVICINATE E SULLA VOGLIA DI RISCATTO – «Quando si giocano tre gare così ravvicinate non è mai facile, fortunatamente ora saranno due in casa. Ci vogliamo riscattare dalla mancata vittoria di Bergamo. Ci stiamo preparando al meglio come sempre».

Frosinone Lecce, Palmisani esalta il gruppo: il segreto della crescita giallazzurra

Uno dei punti di forza del Frosinone è rappresentato dall’unione dello spogliatoio. Il portiere ha sottolineato l’importanza dei rapporti costruiti nella passata stagione e dell’inserimento dei nuovi arrivati.

SULLA FORZA DEL GRUPPO E SULLA CRESCITA DELLA SQUADRA – «Siamo una squadra molto forte perché abbiamo un grande gruppo e un legame tra noi, dato che ci conosciamo in tanti dall’anno scorso. Sono arrivati ragazzi importanti che ci aiutano, così come lo staff, che ci aiuta dal punto di vista mentale».

Frosinone Lecce, Palmisani racconta le difficoltà del ruolo di portiere

Spazio anche agli aspetti psicologici del suo ruolo. Palmisani ha spiegato quanto sia importante mantenere la concentrazione durante le partite, evidenziando il contributo di Frattali e dello staff tecnico.

SULLA PRESSIONE E SULL’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE – «Il portiere è uno dei ruoli più difficili, sei solo tutto il match e se sbagli solitamente è gol. Mi aiutano tanto Frattali e l’allenatore dei portieri dal punto di vista mentale. Mi aiutano a essere concentrato su quello che sono io, lasciando fuori le pressioni esterne».

Frosinone Lecce, Palmisani analizza l’identità offensiva della squadra

Il Frosinone ha mostrato una spiccata propensione offensiva, ma il pareggio contro l’Atalanta ha evidenziato anche la necessità di trovare maggiore equilibrio durante le partite.

SULLO STILE DI GIOCO E SULLA GESTIONE DEL RISULTATO – «Abbiamo uno stile di gioco che ci piace tantissimo ed è quello di attaccare a prescindere dal risultato, forse a volte dovremmo imparare a gestire».

Frosinone Lecce, Palmisani non ha dubbi sull’obiettivo stagionale: prima la salvezza

Nonostante un avvio di campionato positivo, Palmisani ha ribadito che il Frosinone deve mantenere alta l’attenzione sul traguardo principale, senza lasciarsi condizionare dall’attuale posizione in classifica.

SULL’OBIETTIVO DEL FROSINONE IN QUESTA STAGIONE – «L’obiettivo resta la salvezza, una volta raggiunta possiamo ambire a qualcosa di più, ma per ora l’obiettivo principale resta la salvezza».

Parole che confermano la volontà del Frosinone di affrontare il campionato con ambizione ma senza perdere di vista la concretezza. Contro il Lecce, davanti ai propri tifosi, la formazione di Alvini cercherà di trasformare le indicazioni positive della trasferta di Bergamo in un risultato importante per la classifica.