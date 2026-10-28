Espanyol, Eder Sarabia è il nuovo allenatore: contratto fino al 2028 e novità nello staff

Espanyol, Eder Sarabia è ufficialmente il nuovo allenatore: il comunicato con tutti i dettagli

L’Espanyol ha ufficializzato l’ingaggio di Eder Sarabia come nuovo guida tecnica della prima squadra. Il tecnico basco, nato a Bilbao il 27 settembre 1980, ha raggiunto un accordo con la società biancoblu firmando un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2028. Una decisione con cui la dirigenza catalana intende affidare la propria panchina a un profilo dinamico e dalla forte identità di gioco.

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Dalle giovanili al fianco di Setién: la carriera di Eder Sarabia

La traiettoria professionale di Eder Sarabia è iniziata nel settore giovanile del Danok Bat, prima di proseguire la formazione nei quadri tecnici del Villarreal CF. L’approdo nel calcio professionistico è avvenuto nel ruolo di storico vice di Quique Setién, con cui ha condiviso le panchine di Las Palmas, Real Betis e FC Barcellona, accumulando una preziosa esperienza nei massimi palcoscenici del calcio spagnolo.

Chiusa la parentesi da collaboratore, Sarabia ha avviato la carriera da allenatore capo. Il suo primo incarico di rilievo lo ha visto protagonista alla guida dell’FC Andorra, formazione condotta verso traguardi storici, prima di raccogliere la sfida sulla panchina dell’Elche CF, dove ha confermato la propria predilezione per un calcio propositivo e orientato al controllo del gioco.

Lo staff tecnico, il ritorno di Álvaro González e la presentazione

Contestualmente all’ingaggio del nuovo mister, la società ha reso noti i nomi dei professionisti che andranno a completare lo staff tecnico. Al fianco di Sarabia lavoreranno Jon López, Jon Moreno, Aitor Unzué e Álvaro González. Per l’ex difensore cantabrico si tratta di un ritorno significativo nell’ambiente dei Pericos, avendo difeso i colori del club da calciatore in 82 occasioni ufficiali.

La presentazione ufficiale di Eder Sarabia si svolgerà martedì presso l’Auditorium Juan Segura Palomares, in un appuntamento riservato ai media accreditati. Il club ha salutato l’arrivo della nuova guida con un messaggio di accoglienza per inaugurare il nuovo corso: «Benvenuto, Eder!».