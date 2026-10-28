Prima da titolare per Aleksandar Stankovic in Venezia Inter: sfida in famiglia con il fratello Filip e l’investitura di Chivu

Aleksandar Stankovic titolare per la prima volta con l’Inter nel match contro il Venezia: l’analisi del suo momento

Serata speciale e ricca di motivi d’interesse al Penzo per la sfida di campionato tra Venezia e Inter. A circa un’ora dal fischio d’inizio, i tecnici Davide Nicola e Cristian Chivu hanno diramato le formazioni ufficiali. Tra le novità principali nello schieramento nerazzurro spicca il debutto dal primo minuto del giovane centrocampista Aleksandar Stankovic, protagonista di un suggestivo incrocio familiare contro il fratello Filip Stankovic, titolare tra i pali della compagine lagunare.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’investitura di Chivu: “Ci fidiamo di lui e siamo felici di averlo”

Fino a questo momento della stagione, il classe 2005 aveva collezionato 4 presenze e 1 assist in 46 minuti totali, ritagliandosi spazio a gara in corso e mettendo in mostra ottime doti geometriche. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha motivato la scelta di schierare il mediano dal primo minuto, spendendo parole di grande stima:

«Esordio di Stankovic? È un giocatore dell’Inter, lo abbiamo scelto per quello che ha fatto da quando è arrivato nel calcio dei grandi».

Un’attestazione di stima fondamentale per il giovane prospetto, rafforzata dal resto delle dichiarazioni del tecnico rumeno:

«È stato protagonista ovunque è andato, ci fidiamo di lui e siamo felici di averlo».

Le scelte tattiche e le formazioni ufficiali

La presenza di Aleksandar Stankovic in cabina di regia, affiancato da Zielinski e Sucic, rappresenta il cuore del 3-5-2 disegnato da Chivu, che in attacco si affida alla coppia composta da Thuram e Bonny. Tra i pali nerazzurri c’è Provedel, protetto dal terzetto difensivo con Bastoni perno centrale.

Sul fronte opposto, il Venezia di Davide Nicola risponde a specchio confermando Filip Stankovic in porta e la coppia d’attacco formata da Lauberbach e Adams.

VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, A. Stankovic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

Per la famiglia Stankovic si prospetta dunque una serata dal sapore unico, con i due fratelli pronti a incrociare i tacchetti da avversari in una sfida fondamentale per le rispettive ambizioni di classifica in Serie A.