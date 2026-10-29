Spalletti Juventus, esonero possibile dopo il ko col Genoa? Fabrizio Romano svela la posizione della società: cosa può succedere

Spalletti Juventus, la sconfitta contro il Genoa riaccende i dubbi sul futuro dell’allenatore bianconero: Fabrizio Romano fa chiarezza sulla fiducia della dirigenza

La Juventus torna a fare i conti con una crisi di risultati sempre più preoccupante. La sconfitta contro il Genoa a Marassi ha riportato al centro delle discussioni il futuro di Luciano Spalletti, protagonista di un avvio di stagione caratterizzato da prestazioni altalenanti e risultati inferiori alle aspettative.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Al termine della partita, il tecnico ha chiesto scusa ai tifosi bianconeri. Ma la domanda che circola nell’ambiente juventino è soprattutto una: Spalletti rischia davvero l’esonero?

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che attraverso il proprio canale YouTube ha ricostruito la posizione della società e i possibili sviluppi della situazione.

Spalletti Juventus, Fabrizio Romano svela la posizione di Carnevali e Massara

Nonostante le numerose difficoltà incontrate dalla squadra, la dirigenza bianconera avrebbe sempre mantenuto una posizione di sostegno nei confronti dell’allenatore.

Giovanni Carnevali e Ricky Massara avrebbero infatti scelto di garantire tempo a Spalletti, evitando di avviare contatti con eventuali sostituti anche dopo sconfitte particolarmente pesanti, come quella interna per 3-0 contro la Lazio.

SULLA FIDUCIA DELLA JUVENTUS IN SPALLETTI – «Quello che posso dirvi è che la fiducia della Juve fino ad oggi è sempre stata intatta».

La volontà del club sarebbe quindi quella di proseguire con l’attuale progetto tecnico, senza prendere decisioni affrettate.

Spalletti Juventus, la sconfitta di Genova cambia lo scenario: serve una reazione

La fiducia della società, tuttavia, non può essere considerata incondizionata.

Secondo Romano, la prestazione contro il Genoa avrebbe provocato grande insoddisfazione anche all’interno della dirigenza, preoccupata soprattutto dalla mancanza di continuità.

La Juventus alterna partite convincenti ad altre decisamente negative, senza riuscire a trovare un’identità riconoscibile.

Per questo motivo, pur non essendoci indicazioni di un esonero immediato, Spalletti sarà chiamato a ottenere risposte concrete nelle prossime gare.

Spalletti Juventus, il Napoli e la sosta di novembre possono diventare decisivi

Il calendario propone subito un altro appuntamento delicatissimo: la sfida casalinga contro il Napoli di Massimiliano Allegri.

Una partita che potrebbe rappresentare un passaggio importante per valutare la reazione dei bianconeri.

La vicinanza della sosta per le nazionali di novembre potrebbe inoltre offrire alla società un momento più adatto per eventuali riflessioni approfondite.

Al momento, dunque, Spalletti conserva la fiducia della Juventus, ma il margine di errore si sta progressivamente riducendo.

La società continua a credere nel progetto dell’allenatore, pretendendo però un cambio di passo immediato. Senza un miglioramento nei risultati e nelle prestazioni, anche una posizione finora considerata solida potrebbe tornare concretamente in discussione.