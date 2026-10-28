Pagelle Monza Napoli, brilla Hojlund e Politano! - VOTI

Pagelle Monza Napoli: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’anticipo della nona giornata del campionato italiano
Si è da poco conclusa la sfida di Serie A della nona giornata tra Monza Napoli finita 1-4. Ecco le valutazioni:
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PAGELLE
MONZA – Tornqvist 6; Birindelli 5.5, Goglichidze 6 (46′ Carboni 5.5), Lucchesi 5.5 (74′ Antov sv); Bakoune 5, Colombo 5.5, Ondoa 5 (60′ Akinsanmiro 5.5), Mangas 4.5; Robinson 5.5 (69′ Zeballos sv), Ngonge 5 (60′ Colpani 5.5); Varela 6.
NAPOLI – Milinkovic-Savic 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 5.5 (46′ Marianucci 6), Marin 6, Olivera 5.5; Anguissa 6.5 (64′ De Bruyne 6.5), Lobotka 6 (17′ Gilmour 6), McTominay 6.5; Politano 7 (64′ Vergara 6), Hojlund 7, Lang 6.5.