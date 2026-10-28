Chelsea, tegola pesantissima per Xabi Alonso! Joao Pedro si ferma per diverse settimane: salta il Liverpool, tutte le novità

Chelsea, Xabi Alonso perde Joao Pedro per diverse settimane a causa di un problema fisico: l’attaccante brasiliano salterà la sfida di Carabao Cup contro il Liverpool

Brutte notizie per il Chelsea di Xabi Alonso, che dopo la sconfitta contro il Tottenham deve fare i conti con un’assenza particolarmente pesante. L’attaccante brasiliano Joao Pedro resterà infatti indisponibile per diverse settimane a causa di un problema fisico, complicando i piani del tecnico spagnolo in vista dei prossimi impegni.

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Il centravanti aveva già saltato la sfida contro gli Spurs e non sarà a disposizione nemmeno per l’importante appuntamento di Carabao Cup contro il Liverpool di Andoni Iraola.

Chelsea, infortunio Joao Pedro: Xabi Alonso conferma lo stop

A confermare le difficoltà legate all’assenza del brasiliano è stato direttamente Xabi Alonso, che ha sottolineato la necessità di trovare alternative all’interno della rosa.

SULL’INFORTUNIO DI JOAO PEDRO E SULLE SOLUZIONI OFFENSIVE – «Ci mancherà, ma dobbiamo essere pronti a superare questa situazione, vincere partite ed essere competitivi con i giocatori che abbiamo a disposizione. Dobbiamo cercare soluzioni, non scuse».

Parole che evidenziano la volontà dell’allenatore di non cercare alibi nonostante la perdita di uno degli elementi più importanti della squadra.

Chelsea, Joao Pedro è insostituibile? I numeri spiegano la sua importanza

Dopo l’esclusione dal Mondiale con il Brasile, Joao Pedro è diventato il principale riferimento offensivo del Chelsea.

L’ex Brighton aveva concluso la scorsa stagione da miglior marcatore dei Blues con 20 reti, confermandosi protagonista anche nell’attuale annata.

Il suo rendimento parla chiaro: cinque gol nelle prime otto presenze stagionali, numeri che testimoniano la sua importanza negli equilibri offensivi della formazione londinese.

Non sorprende quindi che il Chelsea abbia faticato particolarmente contro il Tottenham, chiudendo la partita con appena sette conclusioni complessive. Per la seconda volta in stagione i Blues sono rimasti senza segnare: il precedente era arrivato contro il Brentford, anche in quell’occasione senza Joao Pedro.

Chelsea, Xabi Alonso cerca alternative: Welbeck ed Emegha contro il Liverpool

L’assenza del brasiliano costringerà Xabi Alonso a rivedere le proprie scelte offensive.

Nel mirino delle critiche è finita la gestione di Danny Welbeck, arrivato in estate proprio per alternarsi con Joao Pedro, ma utilizzato soltanto per pochi minuti contro il Tottenham.

L’altra soluzione è rappresentata da Emmanuel Emegha, centravanti che non ha ancora esordito con la maglia del Chelsea.

In vista della sfida contro il Liverpool, il tecnico spagnolo dovrà quindi individuare un nuovo riferimento offensivo per provare a superare le difficoltà emerse nell’ultima partita.

L’infortunio di Joao Pedro rappresenta un problema significativo per i Blues, chiamati a reagire immediatamente nonostante l’assenza del loro principale goleador.