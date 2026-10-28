Fenerbahçe, Kartal si dimette dopo il ko con il Galatasaray! Svolta in panchina: l’ex Liverpool Dirk Kuyt è il nuovo allenatore ad interim

Fenerbahçe, ufficiali le dimissioni di Ismail Kartal dopo la sconfitta nel derby contro il Galatasaray: il club turco ha deciso di affidare la prima squadra a Dirk Kuyt

Il Fenerbahçe cambia allenatore. Dopo settimane caratterizzate da risultati deludenti e tensioni, Ismail Kartal ha presentato nuovamente le proprie dimissioni, questa volta accettate dalla società turca. La decisione arriva dopo la sconfitta per 2-1 contro il Galatasaray, risultato che ha aggravato ulteriormente la situazione della formazione gialloblù.

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Per la guida della prima squadra, il club ha deciso di puntare temporaneamente su Dirk Kuyt, ex attaccante del Liverpool e fino a questo momento vice dello stesso Kartal.

Fenerbahçe, Kartal lascia la panchina: decisive le sconfitte contro Roma e Galatasaray

Quello di Kartal è un addio arrivato al secondo tentativo. L’allenatore aveva infatti già manifestato la volontà di dimettersi dopo la precedente sconfitta contro la Roma, ma in quell’occasione la dirigenza aveva respinto la richiesta, confermandogli la fiducia.

La successiva battuta d’arresto contro il Galatasaray, terminata 2-1, ha però cambiato definitivamente lo scenario.

Il tecnico ha nuovamente presentato le dimissioni e questa volta il Fenerbahçe ha scelto di accettarle, ufficializzando l’interruzione del rapporto professionale.

Fenerbahçe, chi è Dirk Kuyt: l’ex Liverpool guiderà la squadra ad interim

La società turca ha individuato in Dirk Kuyt la soluzione immediata per affrontare il periodo di transizione.

L’olandese, già componente dello staff tecnico di Kartal, conosce l’ambiente del Fenerbahçe anche grazie alla sua precedente esperienza da calciatore.

Dopo aver concluso la carriera agonistica, Kuyt ha intrapreso il percorso da allenatore in Olanda, lavorando inizialmente nel settore giovanile del Feyenoord.

Successivamente ha guidato l’ADO Den Haag e il Dordrecht, formazione della seconda divisione olandese, prima di tornare in Turchia nelle vesti di vice allenatore.

Adesso avrà il compito di gestire la prima squadra fino alla nomina del nuovo tecnico.

Fenerbahçe, il comunicato ufficiale sulla nomina di Dirk Kuyt

Il club ha annunciato la decisione attraverso una nota ufficiale, chiarendo che l’incarico affidato all’ex Liverpool avrà carattere temporaneo.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL FENERBAHÇE – «A seguito delle dimissioni di İsmail Kartal, la nostra società ha nominato Dirk Kuyt responsabile tecnico della nostra prima squadra fino alla nomina del nuovo allenatore».

Si apre dunque una nuova fase per il Fenerbahçe, chiamato a individuare una guida tecnica definitiva. Nel frattempo sarà Kuyt a dirigere la squadra, con l’obiettivo di riportare stabilità e risultati dopo le recenti difficoltà.