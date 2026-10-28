Lens, decisione clamorosa dopo gli incidenti in Champions League! Vietata la trasferta contro il Lille ai propri tifosi: il comunicato

Lens, mano pesante della società francese dopo i gravi episodi avvenuti a Bruges in Champions League: vietato l’accesso dei tifosi ospiti al derby contro il Lille

Il Lens ha deciso di adottare una linea durissima nei confronti dei propri sostenitori dopo i gravi incidenti avvenuti durante la trasferta di Champions League contro il Bruges. Attraverso un comunicato ufficiale, la società francese ha annunciato che non aprirà il settore riservato ai tifosi ospiti in occasione del derby contro il Lille, in programma venerdì e valido per la nona giornata di Ligue 1.

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Una decisione particolarmente significativa, maturata dopo gli episodi di violenza verificatisi in Belgio e le conseguenti sanzioni disciplinari inflitte dall’UEFA.

Lens, incidenti a Bruges: multa da 80mila euro e stop alle trasferte europee

La trasferta di Champions League ha avuto conseguenze pesanti per il club francese. L’UEFA ha inflitto al Lens un’ammenda di 80.000 euro, accompagnata dal divieto di avere tifosi al seguito nelle prossime due gare europee, con una terza sanzione sospesa.

Durante la partita contro il Bruges, alcuni sostenitori avrebbero utilizzato materiale pirotecnico in maniera pericolosa, lanciando fumogeni e petardi verso il terreno di gioco e altre persone.

Gli episodi hanno provocato il ferimento di alcuni tifosi con mobilità ridotta e di uno steward, rendendo necessario un intervento deciso della società.

Lens, il comunicato sugli incidenti: «È stata superata una linea rossa»

Nel documento ufficiale, il Lens ha condannato fermamente i comportamenti registrati durante la trasferta europea.

SUGLI INCIDENTI DI BRUGES – «i fatti di Bruges rappresentano un uso della pirotecnica pericoloso e ostile».

La società ha poi sottolineato la gravità degli episodi, distinguendoli dalle tradizionali manifestazioni di sostegno sugli spalti.

SULLA GRAVITÀ DEI COMPORTAMENTI – «Questa situazione va ben oltre le coreografie che possono accompagnare l’espressione popolare sugli spalti».

Il club ha infine ribadito la propria posizione.

SULLA SICUREZZA DEI TIFOSI – «è stata superata una linea rossa».

Lens Lille, trasferta vietata ai tifosi: interviene anche la Prefettura

La decisione arriva dopo precedenti episodi verificatisi a Metz, Lille, Londra e Reims, in seguito ai quali la società e i gruppi organizzati avevano concordato l’importanza di garantire la sicurezza di spettatori e addetti ai lavori.

Oltre al provvedimento del Lens, anche la Prefettura del Nord ha disposto il divieto di accesso allo stadio per i sostenitori ospiti in occasione del derby.

Una scelta che conferma la volontà di prevenire ulteriori disordini e tutelare l’incolumità delle persone. Il Lens dovrà quindi affrontare la delicata sfida contro il Lille senza il sostegno dei propri tifosi nel settore ospiti.