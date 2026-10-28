 Spalletti: «Si chiede scusa ai tifosi per la prestazione»
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Spalletti: «Intanto si chiede scusa ai tifosi per la prestazione. C’è da metterci qualcosa di più ammesso che qualche elemento ce l’abbia qualche cosa di più»

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Published 46 minuti fa il 28 Ottobre 2026
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Spalletti

Dopo il ko per 2-0 contro il Genoa, il tecnico della Vecchia Signora Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN

A pochi minuti dalla fine della gara tra Genoa e Juve, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

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SCONFITTA – «Intanto si chiede scusa ai tifosi per la prestazione, che è la prima cosa da fare. Poi, ora su tutto quello che si dice può può risultare sbagliato e diventa anche anche difficile dirlo, per cui c’è bisogno sicuramente di un po’ di tempo per riuscire a mettere a fuoco bene la situazione, perché è difficile parlare di quello che può essere il fatto che Baldanzi ci ha scavato un po’ la posizione lì sotto sotto la nostra difesa o dietro i nostri centrocampisti, perché perché poi non siamo mai riusciti a trovarlo, a romperlo, a trovare, diciamo, l’equilibrio corretto per riuscire a ad andargli addosso. Oltre a quello, poi ci abbiamo messo del nostro sui gol che che hanno fatto loro. Ci sono ricapitate anche a noi due palle importantissime per fare gol e non siamo stati, non siamo stati capaci».

PRESTAZIONE – «Sì, il fatto che ci ha messo poco di tutto, bisognava, bisogna andare a vedere se in questo momento qui questi giocatori ce l’hanno questo tutto, perché poi se no bisognerebbe andare a ridire delle cose, bisogna fare dei passi indietro profondi per riuscire a trovare quella che è la situazione attuale. Però effettivamente poca roba, poca lotta e questo è un tema che è dall’inizio dell’anno che che andiamo ad affrontarlo, per cui ora c’è da da rendersene conto e da andare a metterci qualche cosa di più sotto questo aspetto qui, ammesso che poi qualche elemento ce l’abbia qualche cosa di più sotto l’aspetto della battaglia, del confronto fisico».

JUVE NAPOLI – «Io la vivrò come sempre con grande emozione, con grande senso di umanità, di bellezza, di piacere e di sentimento forte verso un luogo a cui voglio tanto, verso una città che è impossibile non amare quando ci stai dentro, soprattutto se poi ci riesci a vincere un campionato: l’emozione sarà mille per mille. Quello che mi preoccupa è che si fa un po’ fatica a far capire dove sia andato ora il calcio, perché il calcio ha fatto un passo in avanti notevole sotto l’aspetto dell’intensità e dei duelli individuali a tutto campo che ti fanno tutte le squadre. Ormai fanno tutti così, e quando proviamo a riproporlo in allenamento diventa difficile far raggiungere ai ragazzi quel livello lì, anche perché non ci alleniamo quasi mai a causa della rosa risicata e della mancanza di ricambi adeguati per gestire la fatica. Questo mi preoccupa un pochettino, ma è chiaro che bisogna sempre fare un passettino in avanti, provare a fare qualcosa di differente, pur avendo a disposizione pochissimo tempo».

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