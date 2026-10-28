Venezia Inter, Nicola non ci sta sul primo gol nerazzurro: «Non sono d’accordo sull’interpretazione». Poi elogia la squadra

Venezia Inter, Davide Nicola analizza la sconfitta per 2-0 contro i nerazzurri di Cristian Chivu: il tecnico arancioneroverde si dice soddisfatto della prestazione

Il Venezia di Davide Nicola esce sconfitto per 2-0 dalla sfida contro l’Inter, valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2026/27. Nonostante il risultato negativo, l’allenatore arancioneroverde ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori, capaci di mettere in difficoltà la formazione di Cristian Chivu per buona parte dell’incontro.

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN, Nicola ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi anche sulle decisioni arbitrali, sulle difficoltà offensive e sul lavoro tattico intrapreso dal suo arrivo in panchina.

Venezia Inter, Nicola soddisfatto della prestazione: l’analisi della sconfitta

Il tecnico ha evidenziato i progressi registrati nelle prime due settimane alla guida del Venezia, sottolineando la capacità della squadra di alternare una fase difensiva compatta a rapide ripartenze.

SULLA PRESTAZIONE DEL VENEZIA E SULLA CRESCITA DELLA SQUADRA – «Io tranquillamente vi dico che sono qui da 14 giorni: nella prima partita abbiamo raccolto qualcosa in più, ma ho visto lo spirito giusto. A Genova abbiamo prodotto i numeri per farla nostra e poi loro l’hanno vinta; stasera volevo vedere l’alternanza di interpretazione tra blocco basso e le ripartenze veloci, siamo riusciti a tenerlo in modo importante. Io sono molto felice, ho fatto i complimenti ai ragazzi: dobbiamo migliorare nel far male in certe occasioni perché certe squadre ti trovano qualche situazione di disagio prima o poi.»

Venezia Inter, Nicola commenta il primo gol nerazzurro: il disaccordo con l’arbitro

Uno dei temi affrontati riguarda l’episodio che ha preceduto la prima rete dell’Inter. Nicola ha manifestato il proprio disaccordo con la valutazione arbitrale, pur ribadendo l’importanza di accettare le decisioni con serenità.

SULL’EPISODIO ARBITRALE DEL PRIMO GOL DELL’INTER – «Abbiamo un calendario tosto ma ci ha permesso di accelerare i tempi: dobbiamo diventare abili in tutte le fasi. Fallo sul primo gol dell’Inter? Io voglio essere coerente coi ragazzi: la gestione delle emozioni è importanti. Anche a me verrebbe di fare altro: io non sono d’accordo sull’interpretazione ma la accetto perché si ha fiducia in tutti quelli che paertecipano. Si può non essere d’accordo ma si accettano con grande serenità le decisioni.»

Venezia Inter, Nicola spiega il suo progetto tattico e le gerarchie in attacco

L’allenatore arancioneroverde ha poi parlato del percorso intrapreso per dare alla squadra una nuova identità tattica, senza escludere possibili cambiamenti nel sistema difensivo.

Spazio anche al reparto offensivo, con riferimenti a Yeboah, Lauberbach, Adams e Rrahmani e alla necessità di sfruttare meglio le occasioni create.

SULLE IDEE TATTICHE E SULLE SCELTE OFFENSIVE – «Io sono entrato con una precisa idea del modo di giocare: il modo di stare in campo lo conosco, non nascondo che voglio un’interpretazione di una produzione di gioco sulla difesa che non sia per forza a tre. Stiamo lavorando su pochi concetti ma tutti i giorni: adesso dobbiamo progredire. Ma con uno step alla volta aggiungendo una cosa sola altrimenti si rischia di distogliere il focus da quello che ci manca. L’attacco? Le mie gerarchie sono queste: ho Yeboah, Lauberbach, Adams, Rrahmani che non vedo l’ora di vedere all’opera. Io do sempre occasioni e fiducia, i giocatori devono sfruttare le possibilità. Non cerco mai colpevoli, le occasioni ci sono: dobbiamo essere meno frenetici come nel caso di Busio. Arriveremo a farlo, ho grande fiducia».

Venezia Inter, Nicola a DAZN: «Siamo stati competitivi contro una grandissima squadra»

Nel corso dell’intervista rilasciata a DAZN, il tecnico ha ribadito la propria fiducia nel percorso di crescita del Venezia, sottolineando la competitività mostrata contro i nerazzurri.

SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E SULLA PRESTAZIONE CONTRO L’INTER – «Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Gli obiettivi che ci siamo dati li stiamo raggiungendo. Oggi siamo stati competitivi contro una grandissima squadra».

Venezia Inter, Nicola chiede maggiore concretezza: il messaggio ai giocatori

Infine, l’allenatore ha evidenziato l’importanza di diventare più efficaci negli ultimi metri, un aspetto fondamentale per trasformare le buone prestazioni in risultati positivi nella corsa salvezza.

SULLA CONCRETEZZA OFFENSIVA E SULLA NUOVA IDENTITÀ DEL VENEZIA – «Davanti avevamo l’Inter, se vogliamo migliorare ancora questo sarò il prossimo step, dobbiamo imparare a capire che fare male quando creiamo l’occasione giusto può spostare gli equilibri di una partita anche se davanti c’era una grande squadra. Questa è la nostra realtà, dobbiamo competere per un obiettivo che purtroppo ci costringe a prendere tante amarezze prima di poter gioire. L’interpretazione del gioco prima era figlia di un altro allenatore, questa è la mia. Dobbiamo continuare con questo spirito, la squadra ha voglia e mi trasmette buone cose».

Nonostante la sconfitta, Davide Nicola guarda dunque con fiducia al futuro del Venezia. La priorità resta migliorare la concretezza offensiva e consolidare i principi tattici introdotti nelle ultime settimane, per trasformare la crescita delle prestazioni in punti preziosi per la classifica.