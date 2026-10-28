 Pagelle Milan Bologna, Mbangula da impazzire! - VOTI
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Pagelle Milan Bologna, Mbangula da impazzire! Tripletta per l’ex Juve. Non incide la doppietta di Cisse – VOTI

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Published 1 ora fa il 28 Ottobre 2026
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Mbangula

Pagelle Milan Bologna: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’anticipo della nona giornata del campionato italiano

Si è da poco conclusa la sfida di Serie A della nona giornata tra Milan e Bologna finita 2-4 per i rossoblù. Ecco le valutazioni:

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PAGELLE

MILAN – Maignan 6; Tomori 6.5 (46′ Modric 6), De Winter 5, Pavlovic 6, Estupinan 5.5 (59′ Diawara 5); Hutchinson 6.5 (59′ Pulisic 5.5), Musah 5.5 Jashari 5.5, Bartesaghi 5 (63′ Camarda 5.5); Cisse 7.5, Ramos 5 (87′ Comotto sv). All. Amorim

BOLOGNA – Skorupski 6; Darmian 5.5 (59′ Vitik 6), Casale 5.5 (79′ Helland 6), Theate 4.5 (70′ Heggem 6); Zortea 7, Ferguson 6, Pobega 6, Alhassane 5.5 (59′ Miranda 7); Bernardeschi 6 (59′ Cambiaghi 6), Mbangula 8; Odgaard 5.5. All. Palladino

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