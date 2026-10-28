Pagelle Venezia Inter, due autogol decisivi per restare primi! - VOTI

Pagelle Venezia Inter: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per l’anticipo della nona giornata del campionato italiano
Si è da poco conclusa la sfida di Serie A della nona giornata tra Venezia e Inter finita 0-2 per i nerazzurri. Ecco le valutazioni:
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PAGELLE
VENEZIA– Stankovic 6; Halhal 6, Moreno 5, Juan Jesus 6,5; Hainaut 6, Kike Perez 6,5 (61′ Busio 5,5), Sohm 5,5, Helgason 6,5 (68′ Basic 6), Mazzocchi 6 (76′ Haps 6); Lauberbach 6,5 (69′ Yeboah 6), Adams 6,5.
INTER – Provedel 6,5; Bisseck 6 (46′ Akanji 6), Bastoni 6, Carlos Augusto 6,5; Diouf 5,5, Sucic 5,5 (46′ Barella 6), Stankovic 5,5 (46′ Calhanoglu 6), Zielinski 5,5, Dimarco 5; Thuram 6,5 (86′ Spence sv), Bonny 5,5 (64′ Esposito 6).